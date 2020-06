Mulher de Costa e Silva foi assessora de Governos do PS

António Costa e Silva, o gestor e universitário escolhido pelo primeiro-ministro para fazer o Programa de Recuperação Económica e Social 2020-30, confirmou à SÁBADO que não conhecia António Costa antes do convite governamental. Mas a mulher do gestor há muito que mantém relações privilegiadas com governos e (ex)governantes socialistas.





Desde 1 de julho de 2018, Luísa Araújo – licenciada em Serviço Social, doutorada em 2015 em Políticas Públicas e técnica superior do Banco de Portugal (BdP) reformada – é chefe de gabinete da reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação (2005/09) do governo do PS liderado por José Sócrates.