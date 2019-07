O adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco José Ferreira, assumiu ter recomendado as empresas que forneceram as 70 mil golas antifumo inflamáveis e o material para os 15 mil kits de emergência do programa Aldeias Seguras. Em declarações ao Jornal de Notícias, o também líder da concelhia do PS de Arouca confessou ter indicado os "nomes para tais procedimentos", mas não explicou como foram contactadas as cinco empresas.

A Autoridade Nacional de Energência e Proteção Civil (ANEPC), a quem coube o liquidação dos materiais, pagou 350 mil euros às empresas Foxtrot Aventura e à Brain One durante este negócio. A primeira, como a SÁBADO avançou, é detida por Ricardo Nuno Peixoto Fernandes, casado com Isilda Gomes da Silva, atual presidente de junta de freguesia de Longos, Guimarães, eleita pelo Partido Socialista. Já segundo o JN, os donos da Brain One têm adjudicações da Câmara de Arouca, liderada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, entre 2005 e 2017.Os contratos foram coordenados pela Proteção Civil sob orientação de Francisco José Ferreira. Este domingo, o secretário de Estado garantiu que apenas acompanhou o processo e negou conhecer as empresas. De acordo com o diário, a tentativa de passar culpas para a ANEPC está a causar descontentamento na cúpula da Proteção Civil.

Esse sentimento reflete também o facto do Ministério da Administração Interna ter ordenado a "abertura de um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna", para que seja investigada a compra pela Proteção Civil de golas antifumo com material inflamável. Em comunicado, o MAI explicou que a medida surgiu face "às notícias publicadas sobre aspetos contratuais relativamente ao material de sensibilização" e que foram igualmente pedidos "esclarecimentos à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

À SÁBADO, esta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avançou que a empresa escolhida tinha feito a melhor oferta. "No âmbito do procedimento pré-contratual tendente a permitir a aquisição de 'Golas' a empresa Foxtrot Aventura, Unipessoal, Lda. foi a única, das entidades convidadas, que apresentou proposta e no procedimento pré-contratual para a aquisição de 'Kits de Autoproteção' a referida empresa foi a que apresentou a proposta com o mais baixo preço", lê-se na resposta da ANEPC. O Jornal de Notícias avançou, entretanto, que o Estado pagou 1,80 euros por cada uma das 70 mil peças, que no mercado custam entre os 63 e os 74 cêntimos, incluindo IVA.

A Foxtrot – Aventura, Unipessoal Lda, foi constituída a 18 de dezembro de 2017 e tem como fins "turismo de natureza", além de "exploração de parque de campismo e caravanismo, exploração de estabelecimentos de restauração e de bebidas, nomeadamente bares e restaurantes, "exploração de mini mercado, comércio, importação e exportação de produtos alimentares, bebidas e tabaco".