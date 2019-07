O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu, este domingo, que a polémica que envolve o processo de aquisição de compra dos kits de proteção distribuídos no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que incluem golas feitas com materiais inflamáveis , "é grave" e defende que o mesmo deve ser investigado pelo Ministério Público."É mais um ponto negativo naquilo que tem sido a atuação do Governo, a diferentes níveis. Neste caso particular, no combate aos incêndios e na proteção das populações e é um caso que é muito relevante", disse Rui Rio aos jornalistas, no Chão da Lagoa, Funchal.Nas mesmas declarações, e apesar de defender que se trata "em primeiro lugar" de uma questão política, Rio defendeu que "ao Ministério Público lhe compete ver os termos em que as coisas foram feitas". "Do ponto de vista político, a ser verdade — e eu espero que não seja —, tal e qual como tem sido noticiado, é grave", reforçou.Através da sua página oficial na rede social Twitter, Rui Rio quis saber "é mesmo verdade" que "uma empresa de turismo, criada há poucos meses pelo marido de uma autarca do PS", vendeu um "produto inflamável para usar durante os incêndios a preços muito superiores aos de mercado".A mensagem que Rui Rio divulgou foi acompanhada de uma notícia da revista, que refere que a empresa Foxtrot - Aventura, Unipessoal Lda foi constituída em dezembro de 2017 e é detida por Ricardo Fernandes, marido da presidente da Junta de Freguesia de Longos, em Guimarães (distrito de Braga) . Além disso, aavançou que esta empresa está registada como sendo dedicada a "turismo de natureza" e "exploração de parque de campismo e caravanismo".Já na sexta-feira, depois de esta polémica ter sido noticiada, o líder do PSD escreveu na sua conta na mesma plataforma: "comprar material inflamável para usar durante um incêndio? Nem sei bem o que dizer".