Luís Newton: 'Não há espaço para coligações com Chega'

O líder da concelhia de Lisboa do PSD traça uma "linha vermelha" a entendimentos com Ventura. E garante que Moedas será recandidato em 2025.

Luís Newton diz que o Congresso do PSD "é um virar de página" na vida do partido. "Há uma grande expectativa de fazer renascer o PSD", declara à SÁBADO o líder da concelhia do PSD Lisboa, que acredita que Luís Montenegro vai "demonstrar que é possível fazer oposição sem estar no Parlamento" e afirmar-se como alternativa ao PS sem precisar de alianças com o Chega.