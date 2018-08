O Supremo de Tribunal de Justiça está à procura de um novo presidente já que o actual mandatário, Henrique Gaspar, irá deixar o cargo ao fim de cinco anos. Há três candidatos ao cargo que tem um mandato de cinco anos. São eles Joaquim Piçarra, Manuel Pinto Hespanhol e Santos Cabral.

O presidente do Supremo de Tribunal de Justiça é a quarta figura da hierarquia do Estado, a par do presidente do Tribunal Constitucional e logo a seguir ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e ao primeiro-ministro.

Manuel Pinto Hespanhol é o actual vice-presidente do Supremo, exercido funções de magistrado do Ministério Público durante maior parte da sua vida e não de juiz, apesar de actualmente exercer funções de juiz conselheiro.

Uma das bandeiras da sua candidatura é a defesa de que é possível acabar com a lentidão judicial, passando por transformar o Tribunal Constitucional numa secção do Supremo Tribunal de Justiça, por forma a encurtar prazos, segundo um artigo escrito em 2013 na revista Julgar, citado pelo jornal Público. "A lentidão é um dos factores da crescente diminuição da confiança dos cidadãos nos valores do Estado de Direito e tem originado múltiplas condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem", dizia no mesmo artigo.

Hespanhol foi ainda director-adjunto da Polícia Judiciária entre 1983 e 1989.

À semelhança de Hespanhol, o percurso de Santos Cabral passa igualmente pela Polícia Judiciária. Foi director desta força entre 2004 e 2006, tendo sido forçado a abandonar o cargo pelo ministro Alberto Costa, numa altura em que era investigado o caso Freeport, no qual o então primeiro-ministro José Sócrates figurava como suspeito. Voltou a encontrar Sócrates quando, já no âmbito da Operação Marquês, teve de decidir sobre um habeas corpus a pedir a sua libertação, tendo negado o pedido.

Um dos seus primeiros casos foi o do padre que tentou assassinar João Paulo II no início dos anos 80, em Fátima. Preocupa-o a falta de especialização dos juízes para lidar com a criminalidade mais complexa, nomeadamente a económico-financeira, lembra o diário.

Por fim, Joaquim Piçarra, de 67 anos é presidente do Tribunal da Relação de Coimbra entre 2006 e 2011. Por si têm passado vários casos relacionados com a propriedade intelectual e a concorrência. Mais recentemente Joaquim Piçarra não hesitou em lançar fortes suspeitas sobre o processo de escolha dos juízes que iriam presidir às novas comarcas judiciais de todo o país.

Os cerca de 60 de juízes que compõem o quadro do Supremo têm direito a voto. Manuel Ramos Soares acha pouco: "É uma eleição que dá pouca legitimidade. Todos os juízes deviam poder votar".