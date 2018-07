Dezenas de voluntários ajudaram hoje nas buscas por Luís Miguel Grilo, triatleta amador de 50 anos que está desaparecido desde o dia 16 de Julho. O homem saiu de casa no Carregado, concelho de Alenquer, para ir treinar e não voltou.A Polícia Judiciária está a investigar o caso e a considerar a hipótese de crime, segundo o Correio da Manhã . As autoridades reconstituíram o seu percurso durante as buscas.Apesar de desligado, o telemóvel de Grilo foi encontrado com recurso ao GPS, esta quinta-feira dia 19.Nas buscas, estão presentes ainda elementos da GNR.