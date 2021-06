O mistério da compressa no estômago

Seria uma operação de rotina, não fosse o mistério da compressa – cuja averiguação demorou dois anos. Alojada no estômago de uma criança, e expelida dias depois no pós-operatório, a situação foi alvo de inquérito pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS). A vítima: um miúdo de 3 anos operado aos tímpanos, ao nariz e que também removeu as amígdalas.



Enfraquecido e sem apetite, julgava-se que tal estado seria por efeito da anestesia geral. Recebeu alta no dia seguinte. Mas o quadro agravou-se, durante seis dias não comeu, perdeu peso drasticamente, gemeu com dores e, perante o incómodo, gesticulou. Nem conseguiu falar. A causa seria, alegadamente, uma gaze. Vomitou-a ao sexto dia.



O caso consta do relatório de deliberações da ERS, referente ao primeiro trimestre de 2021 e publicado esta segunda-feira, 14 de junho. A denunciante, mãe da criança, diz que o problema teve origem no esquecimento da compressa, no decurso da cirurgia de otorrino, no Hospital Lusíadas do Porto (HLP), a 17 de abril de 2019. A 29 de julho desse ano, a ERS recebeu a reclamação desta mãe e abriu inquérito (processo n.º ERS/109/2019).