O manual de gestão de crises de António Costa

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se um dia antes do Conselho de Ministros que iria fechar o Orçamento do Estado de 2019. A reunião, que começou de manhã, estendeu-se até à hora de jantar. No final, quando todos se preparavam para deixar a sala, António Costa chamou o ministro da Economia, Caldeira Cabral. “Manuel, queria falar consigo.” Foi só aí que Caldeira Cabral soube que já não estaria no novo Governo. Costa tinha aproveitado a demissão na Defesa depois do desgaste provocado pelo caso de Tancos para remodelar o Executivo. Nesse dia, saíram também o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e o ministro da Cultura, Castro Mendes.