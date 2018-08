O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que o combate ao incêndio em Monchique, que lavra há seis dias, vai passar a ter um nível de coordenação nacional, na dependência directa do comandante nacional da Protecção Civil. A decisão afasta da coordenação das operações o comandante operacional distrital de Faro, Vítor Vaz Pinto, que já ocupou o cargo mais importante.

Este não foi o primeiro revés na carreira de Vítor Vaz Pinto que, em 2012, foi substituído do cargo de comandante nacional da ANPC devido a erros cometidos no combate aos incêndios na Serra do Caldeirão, ocorridos no Verão do ano anterior. Vaz Pinto admitiu ter cometido um "erro pessoal" na avaliação do fogo e na escolha da estratégia usada para combater as chamas, no seguimento de um relatório muito crítico do professor Domingos Xavier Viegas. Foi substituído no cargo e no dia seguinte assumiu novamente o cargo de comandante distrital de Faro, onde se mantém.

Segundo a RTP, outra polémica ensombra a carreira de Vaz Pinto: a sua licenciatura em Protecção Civil, obtida no Instituto Politécnico de Beja, terá sido obtida com 89% de equivalências.

Vaz Pinto nasceu no Vimioso em Abril de 1963. Aos 25 anos, segundo o Público, era comandante dos Bombeiros Voluntários locais, onde esteve mais de oito anos. Mudou-se para o Algarve em 2004 e, no ano seguinte, foi comandante distrital de Faro. Em 2011, sobe a comandante nacional da ANPC. Saiu no final de 2012 por causa de outro incêndio no Algarve.



Esta segunda-feira, depois de anunciada a decisão do Governo, a segunda comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Patrícia Gaspar, justificou a alteração com o facto de o incêndio ter uma "complexidade" que está a "estender-se no tempo e no espaço". Por outro lado, indicou que o sistema de operações "prevê que a partir do nível 5" haja um "comando nacional". "Estamos a falar de uma opção normal, prevista no sistema de gestão de operações. Não é uma rotura, é uma continuidade", afirmou, procurando terminar qualquer polémica.