O dever de denúncia dos advogados no branqueamento: onde fica a relação com o cliente?

Se a evolução do quadro legal do branqueamento de capitais tem sido marcado por um certo vector hiperlegislativo que pretende entender e dar resposta concreta ao fenómeno, a verdade é que a Lei 83/2017 (e, agora, 58/2020), centrando-se naquilo que é a outra face da moeda, a da prevenção, veio operacionalizar um dever de comunicação das operações suspeitas que parece querer transformar os advogados também em instrumentos de denúncia: como articular a relação sagrada de confiança entre mandatário e cliente, construída na égide do sigilo profissional, com aquilo que são as exigências válidas de prevenção geral e especial da rede legal de BCFT e deste concreto dever de comunicação?

Estas Leis 83/2017 e 58/2020 estabelecem objectivos claros que passam por um alargamento das entidades sujeitas aos deveres de prevenção do BC/FT, assim como uma aposta inequívoca no reforço de uma abordagem baseada no risco ("Risk Based Approach"), especialmente no momento de avaliação (prévia e consequente) das operações. Para isso estipula a previsão de uma due diligence variável em função do nível de risco da operação e respectivos intervenientes, assim como um aumento e reforço dos requisitos de controlo interno e gestão de riscos agora centrados na operacionalização dos deveres de identificação e diligência ("KYC – know your costumer" e "KYT – know your transactions") que devem ser respeitados em todas as operações.

Mas, para além destes deveres que se situam, diríamos, a um nível de um patamar de compliance procedimental, esta rede legal consagra que as entidades obrigadas (onde se incluem os Advogados), devem informar de imediato o DCIAP e as UIF’s sempre que saibam, suspeitem ou tenham razões suficientes para suspeitar que certos fundos ou outros bens provêm de atividades criminosas ou estão relacionados com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A adopção destes dois últimos conceitos abertos e subjectivos, para lá do simples efectivo conhecimento, acaba por dificultar a compreensão desse próprio dever: o que se entende como suspeita, ou o que se entende como razões para suspeitar? Ultime, o espectro de definição é de tal forma largo, que, por um lado, um dado agente não sabe, precisamente o que pode ou deve denunciar, e, por outro lado, muita dessa informação veiculada passa a ser transmitida sem a qualidade necessária dificultando o processo investigatório.

No caso dos Advogados o desafio é mais profundo e relaciona-se com aquilo que é o timbre de toque da profissão: o sigilo profissional. É que os advogados, salvo quando apreciam a situação jurídica, dão consulta jurídica ou representam clientes em processos judiciais, estão obrigados a comunicar ao respectivo bastonário as operações suspeitas, sendo que aquele deve transmitir prontamente e sem filtragem as informações às entidades requerentes (DCIAP e UIF’s). Sendo que o momento sensível se relaciona, muitas vezes, com o desenho jurídico, societário e fiscal de operações financeiras, não existe aqui sequer a consideração daquela excepção.

Parece haver assim uma quase instrumentalização do papel sagrado do defensor, utilizando-o para diligências (pré) investigatórias e de aquisição da notícia do crime, que não se coadunam com o exercício do mandato. E, claro está, neste preciso ponto sempre se realçará o que é uma luta entre o bem jurídico que é protegido (transparência e administração e realização de justiça) e o concreto estatuto deontológico dos Advogados que faz da relação com o Cliente, e, mais importante, da defesa dos seus interesses, uma das pedras basilares da profissão.

Daí que a evolução consignada tenha, também, neste âmbito um perigo bem real. No cumprimento dos deveres consignados, quebrando-se as pontes de entendimento e confiança entre mandatários e Clientes, consignam-se, também, espaços de (falta) de representação, com a implementação de uma defesa a dois tempos. Esta descida dos patamares de exigência, com uma pérfida race to the bottom na escolha do Advogado (aquele que não denuncie ou facilite), poderá traduzir-se numa subversão clara dos intuitos da referida proposta de lei numa clara espécie de exemplo de legislação pírrica. A possível e não desejável coartação da actuação dos Advogados, que além de inadmissível, deve e só pode ser combatida com um desempenho e cumprimento técnico aprofundado dos deveres de KYC e KYT mencionados, sob um fundo transversal de articulação com os princípios e deveres deontológicos. Urge, pois, repensar e concretizar os procedimentos do cumprimento daquele dever, modificando o ponto de partida que, ao contrário do que hodiernamente não e reconhecido pela opinião pública, tem que ficar claro: antes de ser Advogado, este é, primariamente, um homem de bem.



