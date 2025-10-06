Nuno Melo diz que ativistas já fizeram o seu "número" e agora devem focar-se nas eleições

Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária, incluindo a líder do BE, e que foram detidos pelas forças israelitas aterraram cerca das 22:30 de domingo, no aeroporto Humberto Delgado.
O presidente do CDS-PP disse esta segunda-feira em Ponte de Lima que não vai "dar mais para o peditório" do que apelidou de "número" dos ativistas portugueses da flotilha humanitária e aconselhou-os a concentrar-se nas eleições autárquicas.
Nuno Melo, em Ponte de Lima, fala sobre ativistas e eleições autárquicasHGUGO DELGADO/LUSA
"Não vou dar mais para esse peditório. Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza, já pararam na Tunísia, chegaram a Israel, passados dois dias foram devolvidos a casa. Já fizeram a sua coisa panfletária. Não resolveram nada do ponto de vista humanitário", afirmou Nuno Melo durante uma visita à feira quinzenal de Ponte de Lima.
Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud, incluindo a líder do BE, Mariana Mortágua, e que foram detidos pelas forças israelitas aterraram cerca das 22:30 de domingo, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Para o líder do CDS-PP, os ativistas portugueses devem concentrar-se, "também, um pouquinho nas eleições autárquicas" (...) "importantíssimas para o povo português, não para o outro lado do Mediterrâneo".
"É aqui mesmo, em Portugal. Por isso estou focado nas autárquicas locais, no que interessa às pessoas. Conquistar mandatos e, a colocar o CDS-PP ao serviço do povo português. É isso que estamos a fazer todos os dias. De resto não temos de contribuir mais para as campanhas panfletárias do Bloco de Esquerda. Há muito quem o faça, eu não vou fazer mais", afirmou Nuno Melo, ladeado por Vasco Ferraz, candidato do CDS-PP à Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
E se, apesar de, como se costuma dizer, nos ouvirem, monitorizarem movimentos, localização e comportamentos, esta aceleração forçada que nos faz andar depressa demais for, afinal, tão insustentável que acabe por (espero) ter efeito contrário?
O discurso do “combate à burocracia” pode ser perigoso se for entendido de forma acrítica, realista e inculta, ou seja, se dispensar os dados e evidências e assentar supostas verdades e credibilidades em mitos e estereótipos.
Campanhas dirigidas contra Mariana Mortágua mais não são do que inequívocos actos de misoginia e homofobia, e quem as difunde colabora com o que de mais cobarde, vil e ignóbil existe na sociedade portuguesa.