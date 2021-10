Chicão fura regras para antecipar Conselho Nacional

Críticos internos falam em falta de democracia no CDS. E pedem a Anacoreta Correia que reformule a convocatória do Conselho Nacional.

Os estatutos mandam que as convocatórias para o Conselho Nacional do CDS sejam enviadas com dez dias de antecedência. Francisco Rodrigues dos Santos marcou reunião deste órgão com aviso de apenas seis dias. E sem ordem de trabalhos. Agora, há 25 conselheiros nacionais que denunciam as irregularidades.

Há dias que nos bastidores do CDS se falava sobre o que os críticos da liderança de Chicão veem como um atropelo às regras do partido. Esta quinta-feira, um grupo de 25 conselheiros decidiu tornar público o desconforto numa carta aberta ao Presidente do Conselho Nacional do CDS/PP, Filipe Anacoreta Correia.

Na missiva, cujo primeiro subscritor é Luís Pedro Mota Soares, lembra-se o artigo 18.° do regimento do Conselho Nacional que dispõe expressamente que "as convocatórias das reuniões não urgentes deverão ser enviadas no prazo de dez dias de antecedência, relativamente à data da reunião". Ora, a ordem de trabalhos enviada aos conselheiros no dia 4 de Outubro convoca uma reunião do Conselho Nacional para o dia 10, "isto é,com apenas 6 dias de antecedência".

Na análise da convocatória, os conselheiros que subscrevem a carta não encontram em nenhum dos pontos da ordem de trabalhos algum que se revista " nos termos estatutários, natureza urgente".

Mas não são só os prazos a serem atropelados. Para os críticos, "teria de ter sido enviada com a antecedência mínima de 10 dias, não apenas uma ordem de trabalhos informando da intenção de discutir e aprovar o que nela se diz, mas também e principalmente, todos os documentos com as informações substantivas descritivas desses assuntos, para em toda a extensão desse prazo poderem ser lidos, maturados e sobre eles decidida uma posição". E não foi isso que aconteceu.

"Em concreto, o Senhor Presidente do Conselho Nacional não enviou até agora dos Conselheiros Nacionais todos os elementos mais relevantes relativos às deliberações que lhes serão pedidas", acusa-se na carta.

Os 25 conselheiros que assinam o documento também não entendem por que motivo a reunião não será presencial.

"Actualmente, todas as reuniões de natureza equivalente, noutros partidos ou instalações de órgãos autárquicos, para dar alguns exemplos, realizam-se presencialmente. O CDS, que tanto tem pautado pelo regresso à normalidade do País que deveria dar o exemplo, pretende negar essa possibilidade aos seus Conselheiros Nacionais", defendem, frisando que as reuniões da próxima Comissão Executiva e da Comissão Política Nacional "serão obrigatoriamente presenciais".

"Que razão então, para apenas o Conselho Nacional acontecer à distância?", perguntam, temendo que seja posta em cima da mesa a hipótese de um Congresso por Zoom.

"Só faltaria sermos mais tarde confrontados com uma proposta para realização do Congresso igualmente com recurso às plataformas digitais", lê-se no documento a que a SÁBADO teve acesso.

Críticos temem que oposição fique em desvantagem

Para os seus subscritores, estes atropelos às regras não serão inocentes. "Em primeiro lugar, a tentativa forçada de realização de um Congresso no fim de novembro, princípio de dezembro, que mostrando-se impossível cumprindo-se os prazos regimentais, possa ter motivado o atropelo de todas as regras e procedimentos, de forma só imaginável em partidos políticos que pela falta de democracia interna, nunca serviram de referência ao CDS", escrevem os conselheiros, que acusam a direção de querer prejudicar a oposição interna.

"Em segundo lugar, a preocupação de negar a quaisquer candidatos que se apresentem, a mesma possibilidade que o atual Presidente do CDS teve, quando há dois anos se apresentou como candidato à presidência do partido", acrescentam, temendo que este acelerar de calendário prejudique quem quer disputar a liderança com Chicão.

"Seria suposto que, como sucedeu com o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, também agora todos os possíveis candidatos pudessem beneficiar de tempo razoável para contactar as diferentes estruturas de Norte a Sul e nas Regiões Autónomas, informando, debatendo, dando a conhecer propostas e todas diferenças. Foi sempre assim no CDS, partido profundamente democrático", escrevem, pedindo, que se "reforme a convocatória para um Conselho Nacional, com prazo mínimo de 10 dias de antecedência, instruindo no mesmo prazo cada ponto da ordem de trabalhos com todos os documentos e informações que lhe devem ser anexas, para tanto dando sem efeito a reunião agendada para o próximo Domingo".

Recorde-se que Francisco Rodrigues dos Santos já anunciou a sua recandidatura e que Nuno Melo deve apresentar no sábado a candidatura à liderança do CDS.