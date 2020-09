Há mais 50.964 novos alunos no ensino superior. O maior número de colocados, nesta fase do concurso desde 2003, ou seja, desde que existem dados compilados. Este ano já tinha sido caracterizado pelo aumento do número de vagas nas instituições: havia 56.121 lugares à disposição dos jovens portugueses.No total, candidataram-se 62.561 estudantes e conseguiram um lugar 82%. Estes números significam que todas as instituições de ensino superior aumentaram os colocados e o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) antecipa que no total de todas as fases e concursos, as universidades e politécnicos públicos e privados ganhem este ano 95 mil novos estudantes. Distribuídos 73 mil pelas licenciaturas e mestrados integrados e 9.500 pelas formações curtas (como os cursos técnicos superiores profissionais, TESP’s).Os dados mostram ainda um aumento 6% de alunos no concurso para maiores de 23 anos, o que se traduz em mais 2800 alunos, nesta modalidade.O MTCES sublinha, em comunicado, que "os resultados reforçam a evolução relevante em todos os indicadores de acesso no ensino superior, em linha com as medidas de políticas públicas adotadas nos últimos anos para promover um maior e mais inclusivo acesso ao ensino superior, com maior coesão territorial e a capacitação generalizada da sociedade portuguesa".O próximo ano letivo vai contar também com um crescimento de 20% de estudantes colocados nas instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica, ou seja, mais 2028 estudantes.Com os cursos de topo a aumentarem as suas vagas, Medicina também não fugiu à regra. O número de estudantes colocados no curso de medicina ou ciclos básicos é de 1548 estudantes, representando um aumento de 37 face ao ano passado.As formações que que têm por base as competências digitais aumentam em 13% o número de colocados: De 6486 para 7344 colocados.A segunda fase de colocações vai decorrer de 28 de setembro e 9 de outubro, estando disponíveis pelo menos 6050 vagas, que sobraram desta primeira fase.No entanto, as Instituições de Ensino Superior podem ainda aumentar esse número de vagas através da transferência de vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior.Num ano letivo que começa no contexto da pandemia de Covid-19 e em que mais alunos vão ingressar no ensino superior, várias academias estão a preparar o acolhimento de forma segura, como resume o próprio MTCES em comunicado. Segundo a tutela, em Lisboa, várias associações de estudantes estão a promover programas de mentorado, através dos quais serão organizados diversos workshops e dinâmicas de grupo online, bem como de reconhecimento das instalações, dos cursos e das próprias unidades curriculares. Também está a ser organizado um evento de ‘drive-in’ focado em momentos culturais, que contam com sessões de comédia e atuações musicais.No Porto, as visitas às instalações vão decorrer divididas por grupos pequenos e existirão atividades de interação com os locais mais emblemáticos da cidade. Paralelamente, há ainda, uma forte aposta nos programas de mentoria.