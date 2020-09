ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

"Incorrigível e manhoso Vilhena." Foi com estas palavras que a censura determinou a proibição de O Humor Parisiense, uma coletânea de desenhos publicada em 1965. Com apenas 38 anos, José Vilhena era já um velho conhecido do regime.Os seus livros circulavam às escondidas por quiosques e tabacarias de todo o País. No dia seguinte ao 25 de Abril começou a desenhar a revista que mais fama lhe deu: a Gaiola Aberta. As pinturas originais estão agora a ser reunidas pelo sobrinho, Luís Vilhena, para fazer uma exposição do autor mais censurado de sempre em Portugal: todos os seus livros foram apreendidos.Mais de 40 anos depois, numa pequena sala de um apartamento na Estrela, em Lisboa, onde decorreu a entrevista com a, Luís Vilhena vai dispondo cuidadosamente os originais do tio. Mas as dificuldades podem fazer supor que mesmo em democracia Vilhena ainda é incómodo.