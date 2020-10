Desde muito cedo que devemos assumir que tudo aquilo que as crianças possam fazer sozinhas devemos estar proibidos de fazer com elas e fazer por elas



Pais passaram horas a apoiar filhos durante a quarentena A maioria dos pais considerou os filhos autónomos na escola, mas admitiu ter dedicado várias horas por dia a apoiá-los no estudo durante o isolamento, abdicando muitas vezes de tempo de descanso, revela hoje um estudo nacional.

Não é novidade que a Covid-19 trouxe a escola para o interior dos lares (e em muitos casos, para o centro das salas, com pais em teletrabalho e filhos em aulas síncronas e assíncronas). Como essa nova vivência alterou o ponto de vista dos encarregados de educação sobre o papel da escola, a autonomia dos seus filhos no estudo?A pergunta lançou o estudo "O Papel da Escola e dos Educadores" desenvolvido pela Escola Amiga das Crianças, em colaboração com a Porto Business School e a Faculdade de Psicologia da Universidade Católica do Porto.O estudo realizado a partir das respostas de 23 mil pessoas de todo o país foi apresentado esta quinta-feira, 8, no canal Youtube da Leya Educação Oportunidade para uma entrevista com o psicólogo, que explica porque dizem agora 45% dos encarregados que os seus educandos precisam frequentemente de um adulto para a realização de tarefas (as maiores dificuldades são na interpretação e compreensão das tarefas). Mas que também agora, ao contrário do ano passado, atribuem maior importância ao papel do professor (recebe 4,54 numa escala até 5).Muito pouco certeira. Essa conclusão é muito importante, mas eventualmente a conclusão que mais se destaca é aquela sobre como os pais sentem o papel dos professores. No ano passado, os professores diziam: "Quando as crianças não aprendem, a responsabilidade é nossa"; é notável esse tipo de honestidade. E os pais diziam que quando as crianças não aprendem a responsabilidade era dos filhos e dos pais. E os professores estavam diluidos. Este ano mudou de maneira significativa: os pais tiveram oportunidade de perceber as dificuldades com os filhos. E a cotação dos professores teve uma revisão em altíssima, porque os pais reconhecem que os professores são absolutamente indispensáveis. De uma posição mais diluida, os professores foram alavancados por ali acima e que os os professores tinham uma aprendizagem fundamental.Acho que se se vai manter este ano, porque vai ser esta confusão toda que acabamos por reconhecer. Perdi a conta aos pais que me disseram que nunca tinham estado tanto tempo com os filhos e nunca os tinham conhecido tão bem como com a pandemia e a quarentena. Esta dificuldade que os pais sentiram a fazer um bocadinho o papel dos professores vai-se manter.Os pais perceberam que os professores eram aliados — e foram de generosidade muito grande quando assumiram que os professores fizeram das tripas coração no sentido de corresponderem a todos os obstáculos da quarentena e a chegarem aos filhos das mais diversas maneiras. A questão da autonomia é deliciosa. São 23 mil respostas, o que é inacreditável, que recolhemos em julho. Os pais (e sobretudo as mães, que são a esmagadora maioria das pessoas que responderam) dizem que os filhos são autónomos ou moderadamente autónomos, mas depois dizem que precisam da presença deles para realizarem tarefas. Era uma altura ótima para podermos assumir que a autonomia das crianças tem muito que ver com o modo como os pais favorecem: na ânsia de ajudarem e de submeterem à ideia de que a escola é sobretudo para se ter resultados, a certa altura vão nesta onda e não estimulam a autonomia.Estão a falhar porque têm que perceber que a primeira regra para se ser autónomo é que as regras dos pais não se discutem, não se negoceiam, não se justificam, são para cumprir. Muitas vezes os pais, sem se darem conta, tentam exercer uma autoridade tão dialogante — talvez porque tiveram uma autoridade muito mais castrante — que, a determinada altura, exercem a autoridade num registo de "desculpa qualquer coisinha" que não favorece a autonomia dos filhos e que lhes dá ascendência sobre os pais que não é razoavel.Desde muito cedo que devemos assumir que tudo aquilo que as crianças possam fazer sozinhas devemos estar proibidos de fazer com elas e fazer por elas — e a escola está incluída. Quando os filhos entram no ensino obrigatório, os pais perdem quase a compostura e ficam num sufoco permanente na ânsia de que os resultados apareçam e isso faz com que muitas vezes as mães, com um sorriso terno, orgulhoso (e até vaidoso) reconhecem: ele não faz os trabalhos se eu não estiver ao pé deles. E este registo vira-se invariavelmente contra elas, porque os nossos filhos são como as confederações sindicais em relação a direitos adquiridos e acabam por não prescindir daquilo que é saboroso e funcional para eles. É muito importante que os pais percebam que não é por trabalharem com os filhos, e eles terem melhores notas em consequência disso, que eles aprendem a estudar. A escola não ensina a estudar e sabemos, por experiência própria que é o marra, vomita e esquece. Só muito tarde na nossa vida aprendemos o gosto de estudar. E, muitas vezes, a enormidade de explicações que têm favorece os resultados, mas não o gosto de aprender e o engenho de aprender.É uma questão muito sensível: os pais, como os professores, acham que o sistema educativo está mal, que vive fundamentalmente para exames e resultados mas são vencidos pelo sistema e alimentam-no, porque acabam por estar sempre na ânsia de ajudar não tanto para que se aprenda de forma mais consistente mas para que os filhos tenham resultados mais destacáveis. Podemos aproveitar a pandemia para fazer uma profunda remodelação.Os nossos filhos precisam de brincar 2 horas por dia e, às vezes, isso é melhor do que andarem a saltitar de atividade extra curricular em atividade extra curricular. Qualquer meia hora antes do banho é importante, mesmo que não tenham testes. Se estudarem todos os dias meia hora, mesmo que não tenham testes, os filhos vão decifrar, vão achar que os pais são os piores do universo, mas vão fazer uma coisa ótima: as pontas que ficaram na cabeça vão ligar-se uns aos outros e vão aprendendo sem querer. Os nossos filhos só se motivam pelos resultados. E acho que os pais fazem ao contrario: primeiro acham que vem a motivação e logo a seguir os resultados e o trabalho fica ensanduichado no meio.No ano passado fizemos um estudo e eu dizia que a educação é assunto de mulheres, porque foram as mães e as professoras que mais responderam. Depois da maternidade, a mãe assume papel tão grande. Há estudos, que vamos replicar em Portugal, [que dizem que] o tempo da mãe chega a bater nas 98 horas semanais. É um trabalho em cima do trabalho. Num outro estudo, em plena quarentena, percebemos quanto tempo é que os pais trabalhavam por dia para os filhos e a divisão das tarefas educativas entre pai e mãe não se esbateu, antes se acentuou; a quarentena penalizou ainda mais a mãe.Mais ou menos. Se observarmos a divisão das tarefas nas famílias que têm adolescentes a paridade é clara. Mas a maternidade introduz grande assimetria. A maneira como a mãe é chamada a amamentar introduz grande assimetria e há mães que o reclamam de forma musculada: muitas vezes, lamentam-se (com toda a razao) dessa divisão de tarefas desiquilibrada, mas abrem muito pouco a mão delas. É cultura, somos um povo muito latino, muito matriarcal e o pai coloca-se em posição secundária que não favorece ninguém: nem o papel do pai, que fica num híbrido que não sabe muito bem gerir, enquanto que o da mãe foi mais ou menos isto.Ainda há poucos dias estive num debate com o Secretário de Estado da Educação [João Costa] e sinto que, a determinada altura, há uma certa unanimidade em relação àquilo que está mal na educação — e isso é bom. Mas acho muito estranho que uma reforma na educação não seja um assunto de Estado que não [deve ser] pensado para o próximo ano letivo, mas para a próxima década. Não consigo perceber porque é que nunca foi urgente transformarmos este debate num assunto de Estado?A escola, de uma forma muito inquietante, deixou de ser um instrumento que acabou por mudar o mundo e democratizá-lo e permitiu uma certa ascensão social e passou a estar muito presa aos exames, aos resultados escolares. Os rankings enviesaram ainda mais e a Escola Amiga pretendeu ser uma pedrada no charco, fazer um ranking para os recreios, para a alimentação. É urgente reformular: os exames não precisam de ser nacionais; as universidades não se podem pôr nesta posição aristocrática "lutem muito para vir até nós". Têm que ser as universidades a definir critérios que não só as notas dos exames porque estamos a privilegiar os sabichões em prejuízo dos sábios. Tenho muito esperança que numa próxima Presidência da República se assuma a reforma do sistema educativo como uma questão de Estado, porque é preciso mudar tudo.Não fico preocupado com a idade dos professores, ainda que 70% tenham mais de 50 anos , porque são os mais preciosos. Mas fico preocupado que a percentagem que entra na faculdade e quer ser professor seja residual. A formação é indiscritível. Temos professores que dão aulas em condições inenarráveis e acho que, às vezes, se fala pouco nestas pessoas que querem muito ser professores, que adoram ser professores e são muito mal tratados pelo sistema como se não fossem as pessoas indispensáveis que este estudo revela. Tenho muitas dúvidas que haja vontade política para pensar o sistema educativo. E não percebo porque a educação é esquecida.Sim, todos os degrauzinhos da educação. Não consigo perceber porque é que o jardim-de-infância não é tendencialmente para todos. Quando, numa cidade como Lisboa, há jardins-de-infância que custam muito mais do que universidades privadas, gostava que nos explicassem porque é assim. Quando dados muito antigos nos dizem que gastamos 75 euros por dia com cada filho, como é que depois ainda têm a lata de dizer que há uma crise de natalidade? Não consigo entender. Acho ótimo que se discuta a situação económica, os dinheiros que vêm de Bruxelas e que isso sejam questões de Estado. Mas sentarem-se os vários agentes políticos e definirem, se calhar, uma lei de bases era fundamental.Voltámos àquele esquema em que as crianças trabalham das oito às oito, 60 horas por semana com esta agravante de muitas delas não terem direito nem aos 5 minutos de recreio ao ar livre e chegarem a um absurdo de haver escolas de [crianaças de] 10 anos que não deixam levar objetos a não ser o telemóvel: as escolas estão a incentivar o uso de telemóvel nos recreios, como se isso fosse recomendável. Estamos todos muito numa deriva e era importante que fosse feita essa discussão.