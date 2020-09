Sindicato preocupado com falta de igualdade nas formações do ensino superior

Os professores do ensino superior estão preocupados com as diferenças de formação que podem existir ao longo deste ano letivo nas universidades e politécnicos. Tudo porque cada instituição decidiu como vão decorrer as aulas no ano letivo que está agora a começar e que vai ser marcado pela pandemia de Covid-19.Gonçalo Velho, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) dá conta dessa preocupação à. Quantionado sobre o que pode correr mal este ano, resume: "Essencialmente uma grande descripância entre instituições. Cada uma está a desenvolver a sua própria prática entre ensino misto e presencial, o que impede a equidade no sistema, é uma diversidade que nos deixa preocupados em relação à qualidade."Até porque, lembra, que vai ser "tecnologicamnete muito dificil implementar as soluções do ensino misto". Já que cabe ao professor gerir os alunos que estão em sala e os que entram via videochamada. "O professor tem de gerir problemas técnicos e ao mesmo tempo um anfiteatro com 50 ou 100 alunos", sublinha Gonçalo Velho.Para o SNESup a solução passaria por "um papel uma melhor articulação do Ministério [da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior], para conseguir instituir uma prática comum".A par das diferenças que podem vir a existir na formação dos alunos entre as várias instituições de ensino superior, o sindicato não esquece também as estruturas físicas que muitas vezes não garatem a seegurança de alunos e professores em tempo de pandemia. "Existem problemas até das infraestruturas, há muitos anfiteatros que não têm ventilação, nem capacidade." Gonçalo Velho alerta também para o perigo de se "massificar as aulas teóricas em regime online, prejudicando uma parte fundamental do ensino", uma vez que é mais difícil gerir 300 alunos numa plataforma digital do que presencialmente.Esta semana, os 50 mil alunos que entraram na primeira fase das colocações estão já a fazer a inscrição nos respetivos cursos e em breve terá início uma fase da vida académica que também preocupa os docentes: a praxe."Estamos preocupados com os professores que são grupo de risco, mas também com a responsabilidade que os alunos devem ter. A universidade não é uma adolescência tardia, é uma entrada na idade adulta, e isso este ano significa não haver praxe. No Porto e Lisboa houve a proibição das praxes, mas estamos expectantes para saber o que vai acontecer no resto do País. Coimbra anunciou que quer retomar a prática, o Minho também falou nesse sentido e esses são comportamentos que nos preocupam", admite Gonçalo Velho.Por último, o SNESup denuncia o facto de os professores em situações frágeis estarem também a ser vítimas da pandemia."Muitos docentes e jovens investigadores estão a ser aliciados para dar aulas sem remuneração, com o recurso à figura do monitor."