Mais cinco mil vagas no Ensino Superior

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um diploma que permite a universidades e politécnicos canalizar para a 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso vagas que ficaram por ocupar pelos estudantes internacionais. O acréscimo de vagas conseguido por esta via poderá chegar aos cinco mil lugares e ajudar à colocação de quase metade dos 11 mil candidatos a mais face ao ano passado."Cada instituição terá de apurar quantas vagas sobram, mas podemos estar a falar de cinco mil, tendo em conta os números do ano passado, quando houve 10 mil vagas e cerca de metade ficou por ocupar", disse ao CM Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).