Mais 10 mil estudantes entram na segunda fase

Nunca entraram tantos alunos no ensino superior. Há 51 mil novos alunos Há mais 50.964 novos alunos no ensino superior. O maior número de colocados, nesta fase do concurso desde 2003, ou seja, desde que existem dados compilados. Este ano já tinha sido caracterizado pelo aumento do número de vagas nas instituições: havia 56.121 lugares à disposição dos jovens portugueses.

Mais 9.787 alunos entraram no ensino superior na segunda fase do concurso nacional de acesso, cujos resultados foram divulgados esta quinta-feira. Nas duas primeiras fases nacionais de acesso entraram 53.984 novos estudantes, o maior número de sempre desde que há concurso nacional.Dos quase 10 mil alunos que agora entraram nesta segunda fase, 5.253 entraram nos politécnicos nacionais e 4.534 nas universidades. Um aumento de 16% em relação à segunda fase do ano passado, refere o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). A soma dos novos alunos já contempla os alunos que foram colocados agora, mas que já estavam matriculados na sequência da 1ª fase.Dos 50.964 estudantes que ficaram colocados na 1ª fase, acabaram por se matricular 46.372 (91%). Nesta segunda fase apresentaram-se 22.750 candidatos, 5.003 dos quais não tinha concorrido na primeira fase e 9.720 já tinham sido colocados nessa fase do concurso. Estes alunos concorriam a 11.698 vagas disponíveis.Após esta 2ª fase ficam ainda por preencher 4.255 vagas, que serão colocadas a concurso na 3.º e última fase de concurso nacional de acesso. Os lugares que ainda estão por preencher podem também ser ocupados por concursos locais especiais. As candidaturas para a terceira fase decorrerem entre 22 e 26 de outubro e todas as colocações estarão concluídas até ao final do mês.O MTCES mantém a expectativa de que em todas as fases do concurso de acesso possam entrar cerca de 95 mil novos estudantes no ensino superior.Os resultados vão estar disponíveis para consulta no site da Direção-Geral do Ensino Superior e na aplicação "ES Acesso".