A plataforma de venda online OLX anunciou esta sexta-feira que irá retirar, com efeito imediato, todos os anúncios de artigos associados direta ou indiretamente com o coronavírus Através de comunicado, o site de vendas justifica a decisão com os elevados preços colocados em anúncios de acessórios ligados à epidemia, como máscaras ou luvas.O CEO da OLX Portugal, Sebastiaan Lemmens, refere ainda que a página sente a "responsabilidade de agir contra o aproveitamento que algumas pessoas estão a tentar retirar desta situação e a favor da segurança dos nossos clientes".O OLX adianta ainda que os utilizadores serão notificados sobre a eliminação dos seus anúncios e avançará com novas informações quando já for possível anunciar este tipo de artigos no site de vendas.