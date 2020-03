Como pode fazer um gel desinfetante para combater o coronavírus

O perigo crescente do coronavírus tem ajudado para que artigos como máscaras ou gel desinfetante das mãos desapareçam de farmácias e supermercados em Portugal. Apesar da recomendação de máscara ter sido desaconselhada pela Organização Mundial de Saúde e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, especialistas insistem na necessidade de limpeza das mãos, seja com água e sabão, seja com soluções à base de álcool.



Então, como nos podemos proteger do vírus se não podemos comprar um desinfetante nas lojas? Fazemos um nosso. À cadeia televisiva norte-americana CBS, especialistas apontam que um gel desinfetante caseiro é "tão eficaz" como comprar um ou usar sabão e água, desde que seja usada a quantidade certa de álcool etílico - que não deve ser menos que 60%.



À receita é acrescentado aloe vera, que irá tornar mais fácil a aplicação na pele, e óleo essencial, que dará uma fragância agradável à mistura.



Aqui está a lista de ingredientes e materiais que necessita para fazer o seu gel desinfetante caseiro:

- 2/3 de uma chávena de álcool isopropílico (ou isopropanol)

- 1/3 de gel aloe vera

- 5 a 10 gotas de óleo essencial (opcional)

- colher

- taça

- funil



Para criar o seu gel desinfetante, basta colocar álcool e aloe vera numa taça e misturar até ficar homogéneo. Adicione depois as gotas do óleo essencial para acrescentar um odor ao gel. Use o funil para colocar a mistura numa embalagem, pronta a utilizar.



A receita é semelhante à utilizada pela SÁBADO para criar um detergente multiusos, numa experiência para evitar o consumo de plástico.





