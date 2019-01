O número de brasileiros a viver em Portugal aumentou significativamente de 2017 para 2018, de acordo com informação prestada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O número de brasileiros a viver em Portugal aumentou significativamente de 2017 para 2018, de acordo com informação prestada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/os-brasileiros-ricos-que-procuram-portugal-para-viver">Os brasileiros ricos que procuram Portugal para viver</a></h4><p>A paisagem, as praias e o clima lembram-lhes a dolce vita do Rio de Janeiro. Cascais é o seu epicentro: uns recomeçam na Quinta da Marinha, outros no Estoril, ou no bairro do Rosário. Porto e Algarve também são opções - Dinheiro , Sábado.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Em 2017, o número de imigrantes brasileiros em Portugal tinha aumentado 5,1%, ou mais de 85 mil pessoas.

De acordo com o jornal Público, no consulado do Brasil o número de atendimentos disparou de 300 para mais de 760 diários.