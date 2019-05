PSP indica que foi chamada devido à presença de membros da claque No Name Boys e "teve de reagir à bastonada para deter autores de injúrias e tentativas de agressão a polícias".

Um homem e uma mulher foram agredidos e detidos pela PSP ao final da noite deste sábado, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, por injúrias e tentativas de agressão a agentes. Uma terceira pessoa foi também detida. Os detidos alegam ter sido alvo de violência policial desnecessária, tendo mesmo necessitado de receber tratamento no Hospital de Santa Maria.



Veja as imagens em exclusivo no Correio da Manhã.