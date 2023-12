Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Novo acordo PSD-Chega? Como os Açores podem influenciar as legislativas

Se a aliança do PSD com o Chega nos Açores se repetir, acontecerá em plena campanha para as legislativas. Líder do Chega Açores admite essa possibilidade à SÁBADO. Dirigentes do PSD não querem revelar se haverá diretrizes para Bolieiro excluir Chega.