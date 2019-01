Novas árvores plantadas em Aveiro para repor as que os temporais destruíram

Câmara de Aveiro anunciou em curso a plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro.

A Câmara de Aveiro revelou, esta quarta-feira, que está em curso a plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro, destinada a repor árvores que foram destruídas por sucessivas intempéries.



"Depois de ter sido apresentada a renovada imagem do Parque da Cidade de Aveiro, constituído pelo Parque da Baixa de Santo António, Parque Infante D. Pedro e Parque dos Amores, a Câmara de Aveiro segue a opção política de valorização ambiental da cidade e do parque, com a sua qualificação e arborização", assiná-la a autarquia em nota de imprensa.



No texto justifica-se a plantação de árvores aludindo a que, "após várias tempestades que ocorreram nos últimos anos, o Parque Infante D. Pedro perdeu algum do seu património arbóreo".



Daí a necessidade de proceder à plantação de 37 novas árvores, "com o objetivo de densificar o estrato arbóreo através de espécies autóctones da flora portuguesa, adaptadas às condições climatéricas da cidade, restabelecendo assim a grande mancha arbórea que sempre caracterizou o Parque".



No que respeita ao Parque dos Amores, construído recentemente, refere-se que "apresentou sempre um défice de árvores, causado pela não sobrevivência de um número significativo de espécies aquando da sua plantação".



É para o Parque dos Amores que está prevista a plantação de mais árvores: 123 novas árvores. De acordo com a planificação, deverá ser feito um alinhamento denso, próximo do talude limite do Estádio Mário Duarte, "por forma a criar uma cortina arbórea que irá fazer a contenção do Parque".



"O mesmo acontecerá nas traseiras das habitações da Avenida Araújo e Silva, com o alinhamento orgânico de Jacarandas, de floração exuberante, dando continuidade ao existente no Parque Infante D. Pedro", explica a nota.