Seguro alerta que voto à sua esquerda "não conta" e pode ajudar a direita nas eleições

Candidato apoiado pelo PS diz que é o único capaz de derrotar André Ventura.
O candidato presidencial António José Seguro alertou esta segunda-feira que o voto nos candidatos apoiados pelo Livre, PCP e BE "não conta" por ser "meio voto" e ajudar a direita, afirmando-se como o único capaz de derrotar André Ventura.
Seguro critica boletim com candidatos excluídos nas eleições presidenciaisRui Minderico/LUSA_EPA
"Dizem-nos as sondagens que há candidatos que não têm hipóteses de passar à segunda volta. A confirmarem-se essas sondagens, o voto nesses candidatos é um voto que não conta", afirmou hoje o candidato num comício no Museu de Portimão, no distrito de Faro.
Para António José Seguro, o voto em Jorge Pinto, António Filipe ou Catarina Martins "pode contar" para o campo político que a sua candidatura quer combater, "porque acaba por ser meio voto".
"Não ajuda o único candidato que está em condições, no campo político da esquerda e do centro-esquerda, de passar à segunda volta", realçou.
Seguro dramatizou a importância das eleições, considerando que "tem que ficar claro o compromisso dos portugueses com a democracia".
"Há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta, e o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós", enfatizou, numa referência implícita ao candidato apoiado pelo Chega e líder do partido, André Ventura, sem citar o seu nome.
No entanto, anteriormente no seu discurso já tinha afirmado que o voto na sua candidatura "não é um voto na aventura, nem em venturas".
