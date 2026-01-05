Sábado – Pense por si

Portugal

Seguro alerta que voto à sua esquerda "não conta" e pode ajudar a direita nas eleições

Lusa 21:23
Candidato apoiado pelo PS diz que é o único capaz de derrotar André Ventura.

O candidato presidencial António José Seguro alertou esta segunda-feira que o voto nos candidatos apoiados pelo Livre, PCP e BE "não conta" por ser "meio voto" e ajudar a direita, afirmando-se como o único capaz de derrotar André Ventura.

"Dizem-nos as sondagens que há candidatos que não têm hipóteses de passar à segunda volta. A confirmarem-se essas sondagens, o voto nesses candidatos é um voto que não conta", afirmou hoje o candidato num comício no Museu de Portimão, no distrito de Faro.

Para António José Seguro, o voto em Jorge Pinto, António Filipe ou Catarina Martins "pode contar" para o campo político que a sua candidatura quer combater, "porque acaba por ser meio voto".

"Não ajuda o único candidato que está em condições, no campo político da esquerda e do centro-esquerda, de passar à segunda volta", realçou.

Seguro dramatizou a importância das eleições, considerando que "tem que ficar claro o compromisso dos portugueses com a democracia".

"Há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta, e o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós", enfatizou, numa referência implícita ao candidato apoiado pelo Chega e líder do partido, André Ventura, sem citar o seu nome.

No entanto, anteriormente no seu discurso já tinha afirmado que o voto na sua candidatura "não é um voto na aventura, nem em venturas".

Tópicos Eleições Política António José Seguro André Ventura Partido Comunista Português CHEGA Bloco de Esquerda Museu de Portimão Faro
