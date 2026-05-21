Rádio britânica forçada a pedir desculpas depois de anunciar a morte do rei Carlos III

Nesse dia o monarca e a rainha Camilla estavam em Belfast, numa visita à Irlanda do Norte.

Uma rádio britânica foi forçada a fazer um pedido público de desculpas depois de na última terça-feira ter anunciado que o Rei Carlos III tinha morrido. A Radio Caroline, que emite no sul de Inglaterra, não só noticiou o óbito como ainda fez ouvir o hino God Save the King.



Carlos III, rei de Inglaterra AP

A emissora veio entretanto pedir desculpas pela confusão, explicando que tudo se ficou a dever a um "erro informático".

"Devido a um erro informático no nosso estúdio principal, o procedimento 'Morte de um Monarca', que todas as estações do Reino Unido mantêm em estado de prontidão, embora esperem não precisar de o utilizar, foi acidentalmente ativado na tarde de terça-feira, anunciando erradamente que Sua Alteza Real o Rei havia falecido", esclareceu Peter Moore, o diretor da Radio Caroline, numa publicação nas redes sociais

"A Radio Caroline então ficou em silêncio, como era de se esperar, o que nos alertou para restabelecer a programação e emitir um pedido de desculpas ao vivo", prosseguiu o mesmo responsável. "Pedimos desculpas a Sua Majestade o Rei e aos nossos ouvintes por qualquer transtorno causado."

Nesse dia o rei Carlos III e a rainha Camilla estavam em Belfast, na sua primeira visita à Irlanda do Norte deste ano.