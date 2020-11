Mapa ECDC Foto: D.R.

A região norte de Portugal é a terceira região da Europa com mais casos ativos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, segundo o mapa de risco do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) que foi publicado esta quinta-feira. O Norte contabiliza 1.375 casos por 100 mil habitantes.As duas regiões europeias com mais casos ativos por número total de habitantes são a Província Autónoma de Bolzano e o Vale de Aosta, ambas em Itália. Estas regiões tiveram, respetivamente, 1.459 e 1.402 infeções nas últimas duas semanas por cem mil habitantes.Dentro da região Norte, a zona do Vale do Ave é a que apresenta a média mais alta por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, próxima dos dois mil casos. Segue-se o Tâmega e Sousa, acima dos 1500, e o Cávado e Área Metropolitana do Porto, com cerca de mil infeções per capita.Com os dados atualizados desta quarta-feira, Portugal tem uma taxa de incidência sobre 100 mil habitantes de 788,41, muito acima dos 240 estabelecidos como o limite pelo EDCD para declarar que a regoão não é de risco elevado.A seguir à região Norte vem Lisboa e Vale do Tejo (com 544 casos por 100 mil habitantes), seguida pelo Centro (531), depois o Alentejo (350), Algarve (297), Açores (139) e Madeira (91).Entre as dez regiões da Europa analisadas neste parâmetro, de um total de 228 avaliadas pelo ECDC existem três de Itália, cinco da Áustria, o Luxemburgo e a região Norte de Portugal.O mapa de risco da EDCD é atualizado todas as quintas-feiras.