"Em dois meses e tal do empossamento enquanto deputada única, a assembleia [do Livre] tomou a decisão de retirar a confiança politica", começa Joacine Katar Moreira durante a sua intervenção de 10 minutos. "Este relatório [da assembleia] fere a minha honra, a minha dignidade. Cheio de inverdade de algumas mentiras e manipulação", concretiza a parlamentar. "Não estamos preparados para o voto que os portugueses nos deram."De "consciência tranquilissima" (e em tom crítico), Joacine Katar Moreira garante que "não houve incumprimento do programa do partido" na AR. "Nunca vi tantas pessoas do partido únidas. (...) Infelizmente há o elemento emotivo desta união não é necessariamente a união... é a desunião. (...) Isto é o hábito do nosso partido, é o habito do PS, no CDS, PSD, entre outros. Isto é a normalidade democrática, mas o elemento da normalidade democrática deveria ser a ética e a verdade", acrescentou.Joacine Katar Moreira falou durante a sua intervenção de 10 minutos, na abertura do IX Congresso do Livre. Contudo, o seu discurso alongou-se a quase 20 minutos, onde referiu "manipulações" e "omissões" dentro do partido.Até disse que há uma história que a resolução da assembleia do Livre não conta. De acordo com a deputada, há uma "omissão sobre a reunião" que houve na véspera da votação do Orçamento do Estado, entre membros do partido e o gabinete parlamentar da deputada. "O Grupo de Contacto informou os órgãos de comunicação que nós iríamos abster-nos no Orçamento antes de eu ter refletido, antes de ter feito a última reflexão sobre isso", afirma Joacine que diz que esse foi o motivo que a levou a "não fazer qualquer declaração sobre o Orçamento".

"Não me adiantaria rigorosamente nada dizer que iria votar contra ou não sei quê. Já estava noticiado a abstenção, resolvemos iniciar uma ronda de auscultação", esclarece ainda.



Assembleia responde, Joacine exalta-se



Uma intervenção depois, a resposta veio de um membro da assembleia do Livre (e que mereceu largos aplausos). Patrícia Robalo, diz que "há uma diferença entre independência e desresponsabilizaçao".



"A deputada descorou a comunicação e órgãos do partido. Nunca mais voltou a reuniões semanais com o Grupo de Contacto", afirmou, insistindo que a deputada "não deu o seu parecer sobre o orçamento".



"Houve ainda elementos agravantes que foram debatidos e que consubtanciam a votação que aqui apresentamos. A deputada demonstrou não ter disponibilidade para se articular", concretiza Robalo, "e de lidar com o processo de escrutinio democrático" do partido.

Pouco tempo precisou para receber uma resposta. Após a intervenção do membro da assembleia, Joacine exaltou-se e gritou: "É mentira!" "Em 10 ou 11 minutos não tenho possibilidade para refutar todas estas inverdades. Vou aproveitar este tempo para afirmar isto. Há palavras com mais valor do que outras. Há declarações com mais valor do que outras e não sou eu que efetou esta valorização. São os membros, os apoiantes. São vocês. Isto que acabou de ser feito aqui é mentira. É mentira, tenham vergonha. Vergonha."