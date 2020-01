Na sua primeira intervenção no IX Congresso do Livre, Joacine Katar Moreira falou de "manipulações" e "omissões" da assembleia do Livre. Patrícia Robalo, da assembleia, não deixou a deputada única sem resposta: "A deputada não se mostrou disponibilidade para se articular" com o Livre, , insistindo que a deputada "não deu o seu parecer sobre o orçamento" do Estado.Perante estas declarações, Joacine Katar Moreira exaltou-se. "É mentira, tenham vergonha! Vergonha!", frisou no palco. "Em 10 ou 11 minutos não tenho possibilidade para refutar todas estas inverdades. Vou aproveitar este tempo para afirmar isto. Há palavras com mais valor do que outras. Há declarações com mais valor do que outras e não sou eu que efetuou esta valorização. São os membros, os apoiantes. São vocês. Isto que acabou de ser feito aqui é mentira. É mentira, tenham vergonha. Vergonha."Veja o vídeo:Antes, a deputada tinha explicado que "há omissão sobre a reunião", entre membros do partido e o gabinete parlamentar da deputada, na véspera da votação do Orçamento do Estado na resolução da assembleia do Livre, a propor a retirada de confiança a Joacine. "O Grupo de Contacto informou os órgãos de comunicação que nós iríamos abster-nos no Orçamento antes de eu ter refletido, antes de ter feito a última reflexão sobre isso", afirma Joacine que diz que esse foi o motivo que a levou a "não fazer qualquer declaração sobre o Orçamento".