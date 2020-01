Neto de Moura muda assinatura após acórdão polémico

O juiz Neto de Moura passou a assinar as suas decisões com o primeiro e último nome, Joaquim Moura, numa tentativa de escapar ao estigma associado à decisão judicial de 2017 num caso de violência doméstica onde citava Bíblia e Código Penal. De acordo com o Jornal de Notícias, a escolha de nome não obedece a nenhum protocolo.