Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido esta sexta-feira pela polícia depois de ter estado barricado numa autocaravana em Ovar, esta sexta-feira.A viatura esteve imobilizada na rua Abel Salazar após uma perseguição policial. De acordo com a PSP, citada pelo Correio da Manhã , o suspeito - que agrediu a companheiro de 33 anos num centro comercial - estava armado. As autoridades foram alertados para a situação de violência doméstica.Os agentes tentaram abordar o indivíduo, que se colocou em fuga por volta das 7:30 desta sexta-feira. O suspeito colocou-se em fuga dentro de uma autocaravana e ao ser travado por duas viaturas da polícia, gerou-se uma colisão entre todos os veículos.O acidente feriu um agente, que foi hospitalizado após ter sido assistido pelos Bombeiros de Esmoriz, conta o Correio da Manhã. O agente, com 45 anos, ficou ferido e foi levado pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital da Feira.