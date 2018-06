O início formal das negociações para o Orçamento de Estado de 2019 terá lugar esta terça-feira, com uma reunião em São Bento entre o primeiro-ministro, António Costa, e a líder do BE, Catarina Martins, mas não tiveram um início tranquilo.

Depois de o gabinete do primeiro-ministro ter desmarcado o encontro à última hora devido a problemas de agenda de Costa, o Bloco de Esquerda ficou incomodado por ter tido conhecimento do sucedido apenas horas antes e decidiu pressionar o Governo para que a reunião acontecesse. O primeiro-ministro voltou atrás e as negociações começarão esta terça-feira ao fim do dia. A confirmação foi feita pelo próprio gabinete do primeiro-ministro ao Observador.

A agenda preenchida de Costa que inibia a realização da reunião estava relacionada com "a cerimónia de apresentação do novo Diário de Notícias", que ocorria à hora do encontro entre o Governo e o BE. Quando foi adiada, a reunião não tinha nova hora marcada, adianta a mesma fonte. Segundo o gabinete do primeiro-ministro adiantou ao Observador, o Bloco foi informado do adiamento da reunião na segunda-feira pelo gabinete do secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares.

Apesar do aviso, os bloquistas não terão gostado de saber em cima da hora o adiamento da reunião que estaria marcada para esta terça-feira. As negociações já tinham sido atrasadas devido à ausência do primeiro-ministro, nos EUA, durante a semana passada e do ministro das Finanças nos últimos dias. O PCP e o Os Verdes ainda não têm datas para as suas reuniões preparatórias para a negociação daquele que é o último Orçamento de Estado negociado pela geringonça.