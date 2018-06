A maioria das praias da região Oeste já iniciou este mês a época balnear, mas várias estão com falta de nadadores-salvadores e algumas continuam mesmo sem vigilância balnear, afirmou esta terça-feira a capitão do Porto de Peniche."Nesta fase inicial existe alguma dificuldade em contratar os nadadores-salvadores, muitos deles são estudantes e estão em época de exames", disse Marco Augusto à agência Lusa.Das 35 praias balneares, quatro estão sinalizadas como não vigiadas por não terem até hoje nadador-salvador: Azul, Foz do Sizandro, Santa Rita Norte e Santa Rita Sul, no concelho de Torres Vedras."Os banhistas devem procurar praias vigiadas", avisou o responsável.Existem ainda outras sete que deveriam ter dois nadadores-salvadores, mas têm apenas um: Cova da Alfarroba, Baleal Campismo e Supertubos (Peniche), Peralta (Lourinhã), Porto Novo, Mirante e Formosa (Torres Vedras).À semelhança dos anos anteriores, existem duas carrinhas, com dois nadadores-salvadores, a percorrer todos os dias as praias não vigiadas da região.Uma percorre a costa de Torres Vedras, no âmbito do projecto "Praia Segura", e outra do Instituto de Socorros a Náufragos passa nas praias de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e Lourinhã.A Capitania de Peniche alertou também os banhistas para os cuidados a ter nas zonas balneares das praias do Navio (Torres Vedras), Foz do Arelho (Caldas da Rainha) e Bom Sucesso (Óbidos), por terem aflorado destroços de antigos navios que ali encalharam há várias décadas.A autoridade marítima já sinalizou os locais.A época balnear começou em 01 de Junho, nas praias de Peniche e Nazaré (distrito de Leiria), no dia 16 em Caldas da Rainha (Leiria), Torres Vedras e Lourinhã (Lisboa) e, no dia 30, abre em Alcobaça e Óbidos (Leiria).Todas terminam a época balnear em 15 de Setembro.