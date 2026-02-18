Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de fevereiro de 2026 às 19:35

Reunião para discutir pacote laboral adiada

A ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião na segunda-feira de manhã.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)