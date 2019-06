O navio vai também contribuir para a prevenção e deteção de crimes, como o narcotráfico, o tráfico de armas ou o tráfico de migrantes.A Operação "Themis" é uma missão de segurança marítima, no âmbito da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira ( FRONTEX ), que decorre no Mediterrâneo Central, em coordenação com as autoridades italianas."Esta operação conta com a participação de diversos meios navais e aéreos de várias organizações e países da União Europeia, com o objetivo de controlar as fronteiras externas da União Europeia", acrescenta o documento.A guarnição do navio é constituída por 34 militares comandados pelo primeiro-tenente David Menúrias, contando também a bordo com um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e um oficial de ligação da Guardia di Finanza, de Itália.