“Não fecho a porta a nada.' Chega Açores aberto a novo acordo parlamentar (contra Ventura)

Em 2020, o dia dos namorados de André Ventura foi à mesa de um restaurante em Ponta Delgada, Açores. Então vice-presidente com o pelouro das regiões autónomas, o dirigente do Chega Diogo Pacheco de Amorim apresentou a André Ventura o homem que viria a desenvolver o partido nos Açores. Era José Pacheco, que apertava a mão com óculos de armação retangular e um ar simpático e trapalhão. Hoje é conhecido por ser deputado regional e o rosto (e presidente) do Chega nos Açores. Na altura, era deputado municipal na Câmara Municipal de Lagoa, mas foi indicado por ter trabalhado há 20 anos para a bancada do CDS liderada por Paulo Gusmão, antigo líder do grupo parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores. Foi uma vida de voltas: desde então, já passou por listas da Nova Democracia de Manuel Monteiro (por quem tinha grande admiração), do Partido Popular Monárquico e do PSD, mas foi no Chega que foi eleito deputado regional – e com as eleições açorianas à porta, a ideia de integrar um futuro governo está viva.