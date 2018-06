A recuperar de queimaduras graves, nenhum dos quatro voltou ainda a trabalhar desde aquele fatídico 17 de Junho.

Passou quase um ano, mas as marcas do fogo que afectou os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra permanecem. À dor dos que perderam familiares e amigos (66 mortos) juntam -se as mazelas dos que foram atingidos pelas chamas. Rui esteve à beira da morte, Maria ficou presa a umas pantufas, Filipa passou meses no hospital e o marido de Lídia sofreu um AVC depois de a família se ter queimado naquele 17 de Junho.



Filipa Rodrigues

25 Anos

Administrativa e bombeira



Entrámos na EN 236-1 por volta das 19h30. Chegámos ao cruzamento de Vilas de Pedro e a meia dúzia de metros tivemos um acidente. Uma viatura desvairada – já vinha debaixo de fogo – chocou de frente com o nosso carro. Saímos para auxiliar as pessoas, mas já não havia nada a fazer. Tudo ardia à nossa volta. Comecei logo a ter dores da pele e como não estávamos ali em segurança, o chefe deu ordem para que nos refugiássemos no cruzamento. Conforme vinha o vento, íamo-nos protegendo de um lado e do outro das placas. As partículas pareciam chicotes a bater no corpo. Era difícil respirar. Quando me apercebi, os meus óculos – sou míope – já tinham derretido.



Tentei proteger-me ao máximo com a cogula [equipamento de protecção], mas no nariz era impossível e acabei por me queimar nesta zona. O que eu sentia é que íamos morrer ali. "Vai ser aqui o nosso fim. Deus esqueceu-se de nós." Entretanto tentei apanhar boleia num carro que passou. Chamei os meus colegas, mas não se aperceberam. O fumo era tanto e tão denso que não se via nada.

Seguimos no sentido de Figueiró dos Vinhos. Só havia carros batidos, já sem tinta. E apercebemo-nos que para ali já não conseguíamos ir. O rapaz que ia a conduzir conseguiu dar a volta, com os pneus nas lonas. O carro ia abaixo constantemente e ele estava sempre a dar à chave. Passámos outra vez no cruzamento, mas os meus colegas já não estavam. Trouxeram-me até à localidade da Moita e pedi para ficar ali numa ambulância. "Estou queimada e preciso de ajuda." Sei que eles conseguiram chegar depois à Castanheira. Queria tirar o equipamento porque me doía muito o corpo. Pedi à minha colega bombeira para me ajudar.

"Raquel, tira-me as calças." Mas conforme eu ia puxando, a pele vinha agarrada e ela dizia: "Não tires, não tires, vais ficar sem pele." Por essa altura, o meu pai também já andava no incêndio. Parou. "Quem é? Quem é?" "Sou eu, pai, estou toda queimada."



Depois trouxeram-me para o Centro de Saúde da Castanheira. Não havia nada para aliviar as dores. A única coisa que tinham era água. A ideia era levarem-nos de helicóptero, mas não havia condições para a aterragem. Fomos de ambulância, por uma estrada alternativa. Passámos novamente por baixo de fogo. O meu colega ainda perguntou ao outro: "Achas que conseguimos passar?", "Tens de andar para a frente porque para trás está tudo a arder."



Quando cheguei ao hospital, em Coimbra, deparei-me com um cenário de gente queimada. Uma mãe com os braços queimados, que deixou a filha dentro do carro, e só gritava que ela é que lá devia ter ficado. Só às 6h da manhã é que consegui telefonar aos meus pais. Estava muito preocupada. A sensação que eu tinha é que em Pedrógão toda a gente ia morrer.



"Continuar a ser bombeira"

Naquele sábado, 17 de Junho, estava em casa. Vi o fogo a começar e telefonei para os bombeiros. Percebi que era perto da casa de um dos meus tios. Liguei-lhe e ele disse que estava tudo tranquilo. Ao início da tarde, o fumo começou a ganhar proporções enormes. A sirene tocou e fui para o quartel. O meu pai tinha ido tratar das colmeias e ainda me disse: "Não vás, não vás, aquilo está controlado." Mas fui. Quando cheguei, mandaram-me com mais quatro colegas [Rui Rosinha, Fernando Tomé, Tomé Filho e Gonçalo Conceição, que morreu] para uma ignição em Moninhos, Figueiró dos Vinhos. Estivemos lá cerca de quatro horas. Apercebemo-nos que a situação em Pedrógão Grande se tinha agravado e atribuíram-nos nova missão na localidade da Moita.



Estive internada dois meses. Fiz vários tratamentos de balneoterapia, uma espécie de banho para tirar a pele morta. Fiz cinco cirurgias plásticas, três às pernas, uma à nádega e uma aos braços. Tiravam-me pele de um lado para pôr no outro. Quando acordava tinha dores horríveis. Parecia que estava a ser esmurrada constantemente. Sempre que fazia uma cirurgia tinha de estar cinco dias sem me mexer para a pele agarrar. Ao fim de dois meses, fui transferida para o centro hospitalar São Francisco, em Leiria, para iniciar a reabilitação. Estive lá 18 dias. Já não sabia dar um passo. Tive alta a 18 de Agosto, mas continuava a ir lá para fazer fisioterapia todos os dias.



Quando voltei a fazer aquela estrada, revivi todo o horror. Cada pormenor. Durante a fisioterapia rasguei a pele, na zona da dobra do joelho. Era uma coisa mínima, mas não fechava e fiz nova cirurgia, em Leiria. Não correu nada bem.



Fiquei no hospital até 16 de Dezembro. Só me deram alta porque eu chorava. Em Janeiro, fui operada de novo, em Coimbra. Agora já consigo dobrar o joelho. Já não caminho com a perna sempre direita. Faço fisioterapia todos os dias, tenho de pôr creme três vezes ao dia, uso collants e mangas de compressão para alisar a pele. Não posso fazer esforços, nem estar ao sol.



Quero terminar o mestrado em Solicitadoria quando tiver força. A força física vai-se buscando, mas ao nível psicológico as coisas não são tão fáceis. Ao início, pensei que não precisava de apoio psicológico, mas vi que não era assim. Dormir era horrível. Sonhava que tinha um acidente, que ia para outro fogo, que abria a porta de casa e tudo ardia, que a minha irmã se queimava e eu não conseguia reagir para a ajudar. Acordava cheia de dores, quando já não doía. Tinha ataques de ansiedade. Agora estou melhor. Não sei se voltarei a ir para o fogo, mas quero continuar a ser bombeira. É das coisas que mais me realiza. Aqui há muitos idosos sozinhos, sem filhos por perto, que precisam de apoio. Gosto muito da minha terra e acho que ela necessita de nós jovens."



Rui Rosinha

39 Anos

Fiscal e bombeiro



As primeiras noites depois do coma – acordei no fim de Agosto, mais de dois meses depois do incêndio – foram horríveis. A dor na alma era muito grande. Tinha medo de estar sozinho. Tudo me fazia impressão. Perguntava pelos meus colegas, mas as respostas eram evasivas. Percebi que alguma coisa acontecera ao Gonçalo [o bombeiro que morreu dois dias depois do incêndio]. Confrontava as respostas de um e outro para ver se me estavam a contar tudo. Até que um dia percebi por um colega o que tinha acontecido. Nesse dia desabei. Éramos da mesma idade, amigos de infância, dos bombeiros, do futebol.



Desde o incêndio. Contei pelo menos 14 cirurgias, mas ainda me faltam algumas. Os médicos começaram pela cara (tinha queimaduras de segundo e terceiro grau) e pelas mãos. Quem me conhecia antes sabe que estou diferente, o nariz e a boca estão diferentes. Passava os dias deitado. Não me podia levantar. Não conseguia rodar-me na cama. Tomava banho na cama, comia na cama. Houve dias em que bati no fundo, já depois de ter sido transferido do Porto para Coimbra. Valeria a pena tudo aquilo? Estou melhor. Não mexo bem um dos braços, não fecho bem uma das mãos, mas dou uns passos.



A minha mulher nunca falhou uma visita. Nunca se deixou bater. Exigiu muito de muita gente. No dia 4 de Julho, dia do concelho, falou com o Presidente da República. No hospital não lhe queriam dar informações sobre o meu estado, com a desculpa de que se tratava de um caso mediático. Marcelo pegou no telemóvel e disse a não sei quem que ela tinha direito a saber de mim. A partir daí, a Marina passou a falar todos os dias com o assessor de imprensa. Usavam uma senha e contra-senha e ele dizia-lhe como é que eu estava. Mais tarde, recebi milhares de visitas no hospital, muita gente anónima. "Vínhamos para lhe agradecer." Depois entendi que o obrigado não era para mim. Era para os bombeiros.



Sou voluntário desde 1993. Já tinha estado em algumas situações de perigo, mas nada como o que aconteceu em Junho. Naquele dia 17, andava a trabalhar – sou fiscal na Câmara. Ouvi a sirene. Soube que o fogo era em Pedrógão. Comecei a ver que o incêndio tomava proporções gigantes. Do quartel, enviaram-nos para Moninhos [Figueiró dos Vinhos]. Por lá correu tudo bem. Tínhamos feito um bom trabalho. Pouco depois, mandaram-nos ir de urgência para a Moita [Castanheira de Pêra]. Não percebíamos se era um novo incêndio, ou se era o fogo de Pedrógão. Custava-nos enten-der como é que um fogo que estava às portas da vila de Pedrógão Grande já tinha passado metade do concelho e tinha entrado pelo meio de Castanheira.



Entrámos pela 236-1 e pouco depois embatemos num Mercedes. O carro dos bombeiros ficou totalmente imobilizado. Já havia bastante fumo na estrada. Era um fumo dantesco, demoníaco. Tentámos ajudar as pessoas, mas não havia nada a fazer. Estava fardado, mas não levava luvas, cogula, capacete – ia começar os procedimentos para entrar no teatro de operações, a quatro quilómetros, e ainda não me tinha equipado.



O calor era muito grande. Comecei a sentir que se ficasse ali me iria queimar a sério. O carro, como era a gasolina, poderia explodir. Fomos para uma clareira. Pensámos que se ficássemos ali nos safaríamos. Nunca pensámos que vinha com aquela intensidade. Senti a mão a derreter, uma sensação que não sei descrever muito bem. Fomos para o cruzamento. Eu tinha o telefone no bolso, por acaso. Liguei para a minha mulher e pedi ajuda.



Depois, começámos a chamar outras pessoas para o cruzamento. Pusemo-los no meio de nós (no fim eram cerca de 15) e tentámos aguentar. É muito bom saber que as pessoas vieram para ali e sobreviveram porque as chamamos. Não se via nada. Às tantas gritámos pela Filipa, mas ela não respondeu.



"Os filhos são cuidadores"

As ambulâncias chegaram ainda debaixo de chamas. Fizeram a triagem das pessoas mais queimadas. Como estávamos lá há mais tempo, estávamos mais queimados e viemos os quatro [bombeiros]. Tiraram-nos dali da forma que conseguiram, por cima de árvores, eu sei lá. Estive sem sedação até às 11h30 da noite. No Centro de Saúde, a minha mulher viu-me e não me reconheceu pela cara, foi pelos pés. As minhas mãos pareciam cera, com dedos pendurados. Fiquei com 20% do corpo queimado. Até ao fim de Agosto estive em coma induzido. Tive falência múltipla dos órgãos, estive ligado a uma máquina de hemodiálise, tive várias ulceras, entre outras complicações.



A 14 de Dezembro voltei para casa. Primeiro parei no cruzamento onde me refugiei no incêndio com os meus colegas. Começava aí o luto. Queria parar, sentir novamente aquilo e dizer que não foi ali que morri. Infelizmente o Gonçalo partiu. Antes de ir para casa, passei nos bombeiros. Desde Junho que a minha mulher e os meus filhos vivem em casa dos meus sogros. Com os picos de electricidade, os electrodomésticos arderam. E como agora não posso subir escadas, continuamos no mesmo sítio. Os meus filhos estão a ser seguidos em Pedopsiquiatria e Psicologia. Passaram de crianças a cuidadores.



Espero que se aprenda muito com tudo isto. Espero que não continuem a passar atestados de incompetência aos bombeiros. Toda a gente falhou. Eu falhei, o primeiro-ministro falhou, a ministra da Administração Interna falhou, o vizinho do lado que tinha o terreno cheio de silvas falhou. Todos falhámos. Agora é aprender e andar para a frente."



Viriato e Maria Isaura Tomás

57 e 45 Anos

Funcionário dos correios e auxiliar num lar



Maria Isaura Tomás (MIT): Quando começámos a ver fumo para aquelas bandas, liguei para a minha sogra, que mora no concelho de Pedrógão Grande. Disse-me que estava tudo bem, que não era preciso ir buscá-la. Tínhamos uma reunião – somos Testemunhas de Jeová – e já tínhamos saído de casa quando ela me ligou por volta das 19h45/19h50. Estava aflita. O fogo já lá estava. Eu estava de saltos altos. Sempre gostei de saltos.

Viriato (VT): Deixámos os nossos filhos em Figueiró dos Vinhos e tentámos ir a casa da minha mãe. Ainda fomos até ao ramal da Moita. Mas mais à frente já havia lume e voltámos para trás. Entrámos na estrada [EN 236-1] no sentido de Figueiró.

MIT: Parecia um tornado de lume. Havia chamas no ar e eu gritava: "Pára o carro, pára o carro." Ainda bem que ele não parou. Naquela zona tínhamos morrido logo. Um pouco mais à frente, batemos.

VT: Continuei a andar em cima da jante, uns 10, 20 metros. Depois senti o carro a bater de novo. Mais tarde perceberia que tinha chocado contra sinais de trânsito. O lume passava de um lado ao outro por cima da estrada. Saí do carro e agarrei-a pela mão. Ela dizia-me: "Vamos morrer aqui." Começámos a correr e passámos pelo veículo dos bombeiros que tinha batido num carro que estava a arder. Ela tinha os pés a arder.

MIT: Assim que saí do carro, larguei os saltos para poder fugir. Por azar eram os mais altos que tinha. Senti o calor do alcatrão, mas a minha preocupação eram os miúdos. E se nunca mais os visse?

VT: Entrámos num espaço mais aberto. Ouvimos os bombeiros. "Fujam para aqui, fujam para aqui."

MIT: Se eles não estivessem lá, entraríamos no inferno. Ficámos com eles.

VT: O vento soprava de um lado, soprava do outro. Toda a gente gritava. Os bombeiros gritavam pela Filipa [Rodrigues] porque não sabiam dela. Havia gente a dizer que ia ficar ali. Estava lá uma menina pequenina. Abracei-me a ela. Tínhamos sede. Bebíamos todos pela mesma garrafa.

MIT: Não se via nada. Depois chegou um senhor que também fugia e deitei-me na parte de trás do carro dele. Já tinha dores nos pés.

VT: Às 10, 11 horas da noite disseram-nos que já se podia passar.

MIT: As ambulâncias levaram os bombeiros primeiro. Não estou contra isso. Eles estavam muito mal. Quando chegámos ao Centro de Saúde de Castanheira, estava fechado. Apanhámos boleia com um homem que se prontificou a levar -nos para Coimbra. Dos dedos ao calcanhar, tinha os pés todos queimados. Fiz queimaduras de terceiro grau.

VT: Quando olhei, pensei que ela tinha folhas de eucalipto coladas aos pés. Os pés dela pareciam couratos de tão derretidos. Eu não me magoei. Só fiz uma bolha no pulso.

MIT: No Centro de Saúde cortaram-me as peles caídas. Uns vizinhos deram-me uns analgésicos para aliviar a dor. Fui transferida para Coimbra. Estive internada duas semanas. A pele dos pés acabou por regenerar e não precisou de enxertos, ao contrário da perna. Vim para casa de cadeira de rodas. Não conseguia pôr os pés no chão. O meu filho, na altura com 10 anos, fazia-me o pequeno-almoço e ajudava-me a usar a arrastadeira.

VT: Eu tinha de trabalhar. Ainda estamos a pagar a casa.

MIT: O meu filho foi o meu enfermeiro. Estive um mês sem poder andar. Fiz fisioterapia. Ainda tenho dores a andar. Não faço força à frente, só nos calcanhares. Passei este ano em casa de pantufas.

VT: O médico disse-lhe que provavelmente não conseguirá ter a mesma profissão. Ficou com um grau de incapacidade.

MIT: Tenho tido apoio psicológico. Nos incêndios de Outubro, voltei a reviver tudo.

VT: Tivemos muito apoio, apesar de tudo. Vinham cá amigos e traziam-nos comida.

MIT: As minhas colegas vinham dar-me banho. Foram impecáveis.

VT: Depois na mesma altura avariou o frigorífico, esquentador, a máquina de lavar loiça. Um dia, um senhor apareceu-nos em casa e deixou-nos um envelope. Eram os 200 euros que precisávamos para o esquentador. Também nos vieram trazer bens alimentares. O município também deu à Maria um cartão para a farmácia, mas só dava para produtos comparticipados.

MIT: Também acho que têm havido algumas injustiças. Os miúdos que foram vítimas do incêndio fizeram vários passeios. O meu filho não foi incluído. É triste. Ele ficou adulto naquela altura. Não quis ir a uma colónia de férias para tomar conta de mim. Quando soube que eu ia voltar do hospital, vomitou e teve dores de barriga a noite toda. Estava preocupado. Quem iria tomar conta de mim? No fundo também foi uma vítima. Às vezes diz-me: "Mãe, estás a ver por que é que eu não gosto do Verão."



Lídia Martins Fernandes

59 Anos

Doméstica



No dia 17, estava a passar a ferro e a ver o incêndio na televisão, que tinha começado lá longe [em Escalos Fundeiros]. "Ai Nossa Senhora de Fátima, ajude aquela gente!" Pouco mais de meia hora depois, o fogo chegou a minha casa. Abri a porta de casa para subir a escada [de acesso à rua] e uma bola de fogo bateu-me no braço. Arrepiei- -me toda, mas continuei a andar e a gritar. Não se via nada. Caí em cima de uma chapa a ferver, bati com o braço e a pele ficou logo lá. Não senti logo dor. O meu filho [Diogo, de 21 anos] ainda estava a regar o barracão. Estava de calções e também se queimou. O meu carro começou a arder. A casa escapou, apesar das persianas terem ardido e de a porta ter ficado queimada. Na horta ficaram as batatas (como estavam debaixo da terra não se queimaram).



Por volta das 7, 8 da noite metemo -nos os dois na casa de banho do rés -do-chão. O barulho era ensurdecedor. Pus o braço num balde de água e senti-me melhor. Até disse: "Se viesse uma ambulância que nos levasse para o Centro de Saúde, faziam aqui um penso e vínhamos para casa." Não foi bem assim. Não sabíamos do meu marido. "Mãe, o pai já morreu." Mas ele apareceu pouco depois. Estava todo queimado – até as unhas estavam negras. Às 4h da manhã, consegui ligar ao 112. Fomos de ambulância para o Centro de Saúde da Castanheira. Estive 10 dias em Coimbra. Depois fizeram vários enxertos no Porto. Não tenho ideia quantas cirurgias fiz.



O meu filho esteve internado em Coimbra. O meu marido também ficou uns dias no hospital. Queimou os braços, a cara, as unhas e um pé. O meu filho, que recuperou primeiro, esteve a viver com a minha irmã. Eu continuava internada. No início, nem telefone usava. Tinha as mãos ligadas e pouca força para pegar no telemóvel. O médico mandou-me usar sempre um colete elástico para a pele não ficar cheia de altos. É uma complicação vesti-lo todos os dias. Também tenho umas placas de silicone para pôr. Os Médicos do Mundo ofereceram-me um colete – ainda custa uns 100 euros – e outra senhora deu-me outro. Os médicos dizem que vou poder usar manga curta, mas não quero. Não gosto de me ver assim.



O meu filho também devia usar meias e mangas elásticas, mas só recebeu a prescrição em Março e ainda está à espera que a segurança social trate do processo. Custou-me tanto vê-lo de muletas. Era um rapaz saudável. Vivo com a reforma: 280 euros meus e 360 do meu marido. Têm-me ajudado. Quando voltei do hospital, em Setembro, tinha em casa muita mercearia. Também me deram cremes para as zonas da pele queimadas. Um senhor de Viseu trouxe-me 400 euros e um de Lisboa 200. Espero que o Estado olhe pela nossa situação. Não sei se é verdade que vai pagar alguma coisa. O sofrimento não se paga.



"Não pode andar ao sol. Mas anda"

O pior veio depois. Em Fevereiro o meu marido teve um AVC. Tem sido uma recuperação muito lenta. Está consciente, mas paralisado do lado esquerdo. O médico disse-me que provavelmente nunca mais vai mexer o braço, a perna e o pé. Está muito triste. Ia voltar ao trabalho [é servente de pedreiro]. O meu filho também não tem emprego. Não pode andar ao sol, mas anda. Não temos ninguém que trate da horta e dos animais (um porco, três ovelhas e umas 10 galinhas). No outro dia, acordou às 5h da manhã para semear batata.



Se pudesse, apagava este ano da minha vida. Há 32 anos tinha tido um acidente de viação muito grave – estive em coma 56 dias e fiz reabilitação durante dois anos – mas agora foi muito pior."