O juiz de instrução criminal responsável pelo caso EDP, Ivo Rosa, impediu o Ministério Público (MP) de utilizar os dados bancários e fiscais de António Mexia e de João Manso Neto na investigação às suspeitas de corrupção e favorecimento à EDP com a entrada em vigor dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual), em que ambos são arguidos. Segundo noticia o Público esta sexta-feira, o impedimento, requerido pela defesa dos dois gestores, foi confirmado num despacho de 23 de Maio.

No documento, Ivo Rosa considerou irregulares os despachos do Ministério Público que permitiram aos investigadores Carlos Casimiro e Hugo Neto obterem do Banco de Portugal (BdP) e da Autoridade Tributária (AT) a informação bancária e fiscal do presidente e do administrador executivo da energética nacional. "As informações bancárias em causa, assim como as fiscais" deverão ser "desentranhadas [dos autos] e acondicionadas em envelope fechado até ao trânsito em julgado deste despacho", refere o despacho citado pelo jornal.

Assim, todos os dados enviados pelo supervisor financeiro e pelo fisco vão ficar fora da investigação – decisão que será alvo de recurso dos investigadores, segundo fonte do Ministério Público disse à Renascença.

Já em Outubro passado, Ivo Rosa tinha rejeitado uma primeira tentativa de levantamento do sigilo bancário e fiscal dos dois gestores da EDP, por considerar irregular o despacho do MP com as solicitações às instituições bancárias e à Autoridade.

Na quinta-feira, o jornal i avançou que Ivo Rosa ordenou que os emails trocados entre Mexia e outros suspeitos do caso fossem destruídos. O juiz defende que a investigação levada a cabo pelo Ministério Público não respeitou os processos definidos por lei – já que alguns desses emails foram recolhidos por elementos que não pertencem ao processo e que obtiveram informação pessoal que não está relacionada com o caso.

Caso o despacho do juiz de instrução avance, o caso EDP pode ficar comprometido – por estarem em causa provas de extrema relevância para o processo, que investiga indícios de actos de corrupção que serviriam para beneficiar a EDP.

A decisão de Ivo Rosa deve-se ao facto de os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto terem pedido a outros procuradores envolvidos na Operação Marquês e no caso BES que recolhessem emails e documentos financeiros onde estivessem presentes os nomes dos arguidos do caso EDP.