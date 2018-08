Portugal e Espanha preocupados com subida “anormal” do preço da electricidade

O aumento "anormal" de 20% registado nos preços grossistas da electricidade no mercado ibérico de electricidade (Mibel) está a preocupar os Governos de Portugal e Espanha. Nesse sentido, foi alcançado um acordo para criar um grupo de trabalho para analisar a situação. E até, se for preciso, avançar com reformas no mercado de electricidade. O anúncio foi feito esta terça-feira, 14 de Agosto, pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e pelo seu homólogo espanhol João Domingues Abascal.

(Notícia em actualização)