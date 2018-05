Em Aveiro, à semelhança do que acontece em vários municípios do país, não há Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA). "Abrem as portas dos carros e atiram-nos. E quando são pequenos vêm dentro de caixas", disse ao Diário de Notícias uma moradora da freguesia do Eixo, onde vários cães foram abandonados no terreno ao lado de sua casa.

O movimento Mobilização de Cidadãos por um Canil Municipal em Aveiro acusa o município de "incumprimento" da legislação relativa a animais. "Não há nenhuma solução para os animais errantes em Aveiro. Estão à sua sorte na rua", disse Marta Dutra, porta-voz do movimento. "Não há canil, nem são feitas esterilizações, pelo que a situação está a degradar-se de dia para dia".

Recentemente, uma matilha de dez cães foi envenenada numa das freguesias do município. Há ainda "colónias de gatos descontrolados, animais encontrados no lixo e atropelados com muita frequência", denuncia a porta-voz.

Esta situação tem-se degradado desde 2013, altura em que o canil municipal fechou por falta de condições. Cristina Rodrigues, da Comissão Política Nacional do PAN considera a situação em Aveiro "gritante". "Desde 1952 que é obrigatório os municípios terem canis. Não é possível fazer um controlo efectivo da população. Há animais em estado de errância que não são recolhidos, o que levanta problemas de segurança, bem-estar dos animais e saúde pública", disse.

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro diz não estar "em lei nenhuma que é obrigatório ter canil".