A proprietária da ganadaria Vaz Monteiro vai apresentar queixa à Polícia Judiciária para denunciar o abate de 43 vacas e bezerros no passado mês de Abril. A acção foi levada a cabo pela GNR de Mação e o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente.Segundo a proprietária, Rui Vaz Monteiro, explicou ao Jornal de Notícias "quarenta snipers chegaram e atiraram aos bichos, mataram 18 de uma vez e, de seguida, mais 25". "Farei tudo para que uma situação destas não se volte a repetir", disse ao referido jornal, explicando que vai apresentar queixa.A dona da ganadaria garante que os problemas começaram "em Março, quando as vacas foram atacadas na sua exploração por dois cães, tendo fugido assustadas para uma exploração vizinha". Segundo o seu relato, o dono do terreno permitiu que os animais ali ficassem até serem recolhidos, situação que estava a tentar resolver. Admitiu que os animais estavam num local sem vedação, mas explicou que "os bichos estavam assustados" e capturá-los estava a ser muito complicado.Ao mesmo jornal, o Ministério da Agricultura revelou que "foram feiras várias tentativas para resolver a situação, as autoridades foram obrigadas a aplicar a legislação, que determina o abate em caso de impossibilidade de captura dos animais". Segundo a mesma fonte", os animais invadiram "outras propriedades e provocaram danos materiais, incluindo um acidente de viação".O Ministério da Agricultura garante também estar "disposto a prestar mais esclarecimentos" sobre o tema nos próximos dias.