Uma clínica veterinária processou utilizadores de Facebook por criticarem a prática de esterilização em gatos recém-nascidos. Queixa deu entrada no DIAP de Coimbra.

E se um comentário na rede social Facebook pudesse dar origem a um processo por difamação? Foi isso que fez o centro veterinário Cãofraria dos Bichos, localizado em Poiares, Coimbra, que processou 13 utilizadores de Facebook após uma discussão sobre recorrer à esterilização pediátrica numa série de gatos de rua recém-nascidos.



"Eu se fosse a si guardava energias para o tribunal, local onde daqui para frente travaremos conversa. Isto aqui já foi longe demais", ameaçou a página do centro veterinário contra uma utilizadora, que criticava a prática da clínica de esterilização pediátrica em gatos recém-nascidos. "Os animais em Portugal não têm sorte. As pessoas que se dizem gostar deles são as primeiras a não respeitá-los e a matá-los. Eu chamo a isto a loucura da esterilização", escrevera antes a utilizadora crítica.



Ao que a SÁBADO apurou, uma queixa-crime por alegada difamação deu entrada no DIAP de Coimbra - e poderá haver mais. A directora clínica da Cãofraria, Cristiana Lima, confirmou à SÁBADO que identificou (e terá avançado) com um processo contra 13 utilizadores, preferindo não comentar o motivo que a levou a colocar estas queixas-crime.



Em causa está uma publicação do centro veterinário Cãofraria dos Bichos, que fez uma acção de esterilização de gatos bebés de rua. Entre os gatos estava, nas palavras da publicação, "uma menina de muitos poucos dias", com os olhos ainda por abrir.



"Aquilo que fazemos é um procedimento realizado no âmbito do CER (Captura - Esterilização - Recolocação). Fazemos em todos os animais da colónia, até os mais jovens", explicou a veterinária da Cãofraria à SÁBADO.



De acordo com Cristiana Lima, o procedimento, mesmo em gatos com dias, "não tem mais riscos. "Os gatinhos sobrevivem depois da anestesia e recuperam mais depressa. Esta prática, em colónias, até é recomendada", defendeu. A veterinária compreende a indignação nas redes sociais: "Qualquer coisa nova, as pessoas estranham."



Bastonário: Esterilização antes das seis semanas "não é aconselhável"



O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, explicou à SÁBADO que a "Ordem dos Advogados não tem uma posição oficial" em relação à esterilização pediátrica. Contudo, na sua opinião, acredita que fazer esterilização antes das seis semanas "não é aconselhável" e, "apesar de haver várias teorias, pode vários riscos", como obstruções uretrais ou o desenvolvimento incompleto de órgãos. "Mas há quem diga o contrário, há quem diga que não há problema. Não é consensual entre a comunidade", atira.



Jorge Cid explicou ainda que, para si, "pode-se fazer em casos de medicina de abrigo". "Falo de animais que não têm dono, que estão destinados à adopção. É uma medida que tende a esterilizar o mais cedo possível, visto que é obrigatório por lei e muitas pessoas dificilmente levam mais tarde a fazê-lo. O que se faz é uma esterilização precoce para ser adoptado já esterilizado", explicou. Nestes casos, o bastonário disse que podem ser feitos "a partir das seis semanas, dependo da situação e se falamos em medicina de abrigo". "Posso dizer que às vezes, quando se faz a esterilização antes das seis semanas, é para prevenir um mal maior", concluiu.



Insultos no Facebook vão a tribunal



Esta não é a primeira vez que comentários de Facebook dão origem a processos por difamação. Tal como a SÁBADO avançou em Outubro, o Tribunal de Cascais recebeu uma queixa do jornalista da SIC Nuno Luz sobre um caso de alegada difamação com base num comentário na rede social Facebook.



Segundo a acusação, o profissional da comunicação queixa-se que o professor Tiago Ferreira destacou um artigo seu no jornal espanhol Marca, acusou-o de plágio e acrescentou: "O Nuno Luz copiou-a e vendeu-a à Marca porque é um filho da p***."



Com Carlos Rodrigues Lima