Multas por ruído disparam durante a pandemia

PSP registou 667 multas por ruído desde abril do ano passado, enquanto a GNR acumulou 3.590 queixas até ao final de 2020.

As queixas por ruído aumentaram durante os períodos de confinamento na pandemia, no ano passado e em janeiro deste ano.







possibilidade de impor limites ao ruído em prédios para evitar a perturbação das pessoas em teletrabalho ou ensino à distância, mas, até ao momento, o Governo não adotou qualquer iniciativa nesse sentido.

Segundo números avançados ao Jornal de Noticias , a PSP dá conta de 667 multas por ruído desde abril de 2020 e até janeiro de 2021, enquanto a GNR acumulou 3.590 queixas até ao final do ano passado.Desde o mês de fevereiro que Marcelo Rebelo de Sousa tem incluído no seu decreto do estado de emergência a