Foram detetados mais de um milhão de condutores em infracção em 2018. Nas primeiras três semanas de janeiro já morreram 35 pessoas em acidentes nas estradas,

O excesso de velocidade foi a infracção ao Código da Estrada detetada pelas autoridades mais comum em 2018. Durante o ano foram autuados mais de um milhão de condutores por diversas infrações.



No total, PSP e GNR apanharam mais de 256 mil condutores a conduzir depressa demais. Este valor é superior ao detetado em 2017, onde foram registadas 252 mil infracções. As infrações mais comuns são o excesso de velocidade e o estacionamento irregular.



Segundo os dados citados pelo Jornal de Notícia, a Polícia de Segurança Pública (PSP) autuou 533.794 condutores, menos 14 mil do que em 2017, apesar de o número total de ocorrências ter aumentado. No entanto, ainda há dados a apurar, sendo que os dados definitivos deverão estar próximos dos de 2017, segundo fonte oficial da PSP àquele jornal.



O facto de já não ser da responsabilidade da PSP regular estacionamento ilegal em muitas zonas, pode também estar na base de o facto de terem sido registadas menos infrações.



As infrações por excesso de velocidade são superiores dentro das localidades, onde este excesso se torna mais perigosa, devido à existência de peões a circular, razão pela qual está a ser discutida a redução do limite de velocidade para os 30 quilómetros por hora.



Já foram registadas 35 mortes nas estradas nacionais



Em três semanas morreram 35 pessoas e 100 ficaram feridas com gravidade. Registaram-se ainda 2.247 feridos ligeiros, em 7.339 acidentes, revelam os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.



Os resultados mostram que houve uma subida em todos os parâmetros, quando comparado ao período homólogo.