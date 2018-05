Mulher paga 150 euros para viver numa garagem

Uma mulher de 45 anos recebe cerca de 440 euros do rendimento social de inserção. Vive desde Fevereiro numa garagem na Senhora da Hora, em Matosinhos.

As "rendas exorbitantes" do mercado obrigaram uma mulher de 45 anos a alugar uma garagem para viver com a filha. Paula Neves, que tem um problema grave de visão que a impede de trabalhar, recebe cerca de 440 euros do rendimento social de inserção e está desde Fevereiro a viver numa garagem na Senhora da Hora, em Matosinhos.



Pelo espaço paga 150 euros - "75 euros pelo lugar da garagem e outros 75 para nos lavarem a roupa e podermos tomar banho dia sim, dia não", disse ao Jornal de Notícias. Paula tem dois filhos, de 20 e 24 anos, ambos desempregados - vive apenas com a filha porque o filho mais velho está a dormir em casa de um amigo.



A gravidade da situação fez com que a Câmara de Matosinhos procedesse a uma reavaliação do caso.



"Já fui à Matosinhos Habit implorar por um T1, porque apesar de morar com os meus dois filhos, um tecto em condições já seria suficiente para vivermos", explicou. Apesar de estar inscrita na empresa municipal "há vários anos", perdeu sempre o lugar na lista quando procurou por melhores condições em habitações arrendadas.



A Câmara de Matosinhos garante que "a família formalizou requerimento de pedido de habitação a 28 de Fevereiro, o qual se encontra em avaliação. Dada a gravidade da situação, a munícipe foi alvo de visita domiciliária por parte dos serviços, na sequência da qual foi solicitada à técnica de acompanhamento informação".