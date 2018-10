Mulher e cão morrem atropelados em Gondomar

De acordo com os Bombeiros Voluntários locais, que prestaram o socorro, a vítima é uma mulher de cerca de 70 anos.

Uma mulher morreu esta sexta-feira após ter sido atropelada em São Pedro da Cova, freguesia do concelho de Gondomar, no distrito do Porto, indicaram fontes ligadas à Proteção Civil.



De acordo com os Bombeiros Voluntários locais, que prestaram o socorro, a vítima é uma mulher de cerca de 70 anos e a ocorrência deu-se na estrada de D. Miguel, junta à capela de S. José.



Já o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto referiu que o alerta para a ocorrência foi dado às 09h45, estando envolvida uma viatura ligeira de passageiros.



De acordo com informação disponível na página da internet da Proteção Civil, pelas 11g45 encontravam-se no local seis operacionais, apoiados por três viaturas.



Segundo o Jornal de Notícias, a senhora estaria a passear o cão quando foram colhidos por um carro. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima acabou por morrer no local. O animal também teve morte imediata.