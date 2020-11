Mulher de 97 anos é primeira morte por Covid-19 registada na Madeira

A Madeira registou hoje a primeira morte provocada pela covid-19, tratando-se de uma mulher com 97 anos que se encontrava hospitalizada no Hospital do Funchal, informou a Secretaria Regional da Saúde do arquipélago.

"É com pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de um doente com covid-19 na Região Autónoma da Madeira", diz o Governo da Madeira na informação divulgada, endereçando "sentidas condolências à família enlutada".

No mesmo documento, a Secretaria Regional adianta que se trata de uma mulher, de 97 anos "com várias comorbilidades associadas, que se encontrava hospitalizada na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça".

A mulher estava internada "desde o dia 27 de outubro, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença", adianta, mencionando que "o óbito foi verificado durante esta madrugada".

O últimos dados revelados no sábado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) indicaram que a Madeira registou naquele dia sete novas infeções com o vírus da covid-19, sendo quatro de transmissão local, nomeadamente uma criança e profissionais de saúde, totalizando a região 167 casos ativos.

No total a região contabiliza 447 casos confirmados desde o início da pandemia.

A Madeira era, até hoje, a única região do país sem qualquer morte relacionada com a covid-19.