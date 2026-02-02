Mulher baleada durante a madrugada na Avenida de Ceuta em Lisboa

Tem “orgulho” em ser amiga de Mário Machado e é apoiante do Chega: a advogada brasileira que defende o grupo 1143
Polícia Judiciária está a investigar o caso.
Uma mulher foi baleada esta segunda-feira de madrugada na Avenida de Ceuta, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ) que está a investigar o caso.
O suspeito ainda não foi localizado, adiantou a fonte.
De acordo com a CNN Portugal, a mulher, de 30 anos, foi baleada na via pública e a chamada para o número de emergência 112 foi terá sido feita pelas 05:00.
A estação televisiva acrescenta que o INEM esteve no local, onde foi declarado o óbito pelo médico da equipa de emergência.