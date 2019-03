Mulher agride marido ao descobrir traição com secretária

Agressora de 55 anos foi detida por um militar da GNR. Tinha acabado de descobrir que o homem, médico num hospital do Grande Porto, a traía com a secretária de 39 anos.

Uma mulher de 55 anos foi detida por um GNR de Lourosa após agredir na rua o marido. A agressora tinha acabado de descobrir que o homem, médico num hospital do Grande Porto, a traía com a secretária de 39 anos.



A mulher já desconfiava da traição do marido com uma colega de trabalho, mas naquele dia encontrou os dois na marginal de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia.



