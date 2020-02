Quantos anos para a primeira traição no casamento? O site de encontros Victoria Milan, onde se reúnem pessoas comprometidas na busca de amantes, revelou quanto tempo demora até à primeira traição desde o início do casamento. - Vida , Sábado.

Quebrar a rotina do casamento custou-lhe, em números redondos, 10 mil euros - à média de 1.000 por ano. Ao longo de uma década, Rodrigo, pai de dois filhos e casado há cerca de 20 anos, tem sido infiel . A adrenalina é o móbil, com os sites de dating a ajudarem - especialmente os dedicados às relações extraconjugais. É assinante de um deles, o Second Love . "Registei-me pela primeira vez há três anos e reincidi sete vezes. Pago 59,90 euros por dois meses de registo. Compreendo o preço porque filtra muita gente", explica o médico àSente-se protegido, uma vez que ali todos jogam ao mesmo: sedução e cumplicidade sem compromisso. Para não deixar rasto, o membro de 45 anos tem um email para o efeito e no perfil da rede não exibe fotos (como a esmagadora maioria dos restantes). "Com o desenvolvimento da conversa, caso exista sintonia, haverá confiança porque estamos no mesmo barco. Até ao encontro presencial pode ser muito rápido, passados dois dias, ou demorar semanas e meses", diz.As investidas de Rodrigo decorrem durante o dia, teclando no chat da rede e enviando emails à potencial amante. Se a coisa fluir, encontram-se no motel. Com Manuela não chegou a vias de fato, mas partilham a vontade de "arejar", diz ela. Aos 50 anos, a empresária vai no segundo casamento e recorre ao Second Love para o casting do amante. Pode fazê-lo sem pressas, pois sendo mulher goza da prerrogativa de não pagar assinatura: "As regras estão bem definidas. Quero um casado feliz, que não complique, para salvaguardar os dois lados. Num ano tive mais de 100 interessados, mas ainda não houve química."À escala nacional, já é possível falar de uma indústria de infidelidade potenciada pelo anonimato do online. No Second Love, de origem holandesa e presente no nosso país desde 2011, os membros crescem exponencialmente: dois meses após o lançamento, obteve 12 mil inscrições; atualmente tem 350 mil. Contas feitas, aestima que a faturação anual no mercado português do Second Love ronde os 15,7 milhões de euros; valor não confirmado pela marca. "Já que somos uma empresa privada, não fornecemos esta informação em nenhum dos países onde estamos", reage Anabela Santos, responsável pelo site em Portugal e no Brasil.O rácio é de 75% de homens para 25% de mulheres. Sobre o perfil dos second lovers, a média de idades oscila entre os 35 e 55 anos; são casados há mais de 10 anos; têm formação superior (70%) e filhos. "Regista-se um lento mas crescente aumento de inscrições do sexo feminino em Portugal. Elas são menos afoitas no registo, mas quando o fazem têm uma ideia objetiva do que querem", prossegue a responsável.Lisboa lidera o ranking, seguida de Porto , Setúbal e Braga. A fonte de receita não passa pela publicidade, "vem exclusivamente das assinaturas", esclarece. Ainda que a inscrição seja gratuita a ambos os sexos, para aceder a algumas funcionalidades (conversação no chat, por exemplo) é necessário que eles paguem. "Tal como em algumas discotecas existe a ladies night, nós decidimos fazer o mesmo modelo de negócio e torná-lo gratuito para as mulheres", compara Anabela Santos.Rentável desde o nascimento, em 2002, a plataforma de origem canadiana Ashley Madison mantém inalterável o slogan: "A vida é curta. Tenha um caso." Cresce 51,6% ao ano, apesar do ataque informático em 2015 que a levou a reforçar o sistema de segurança.O negócio tem ganho escala, conforme atestam os números: 62 milhões de membros espalhados por 53 países - Portugal incluído, sendo o sexto maior do mercado europeu com 313 mil utilizadores e 1.660 affairs por mês. "Mesmo nos últimos três anos, quando reduzimos quase completamente o marketing em Portugal - após a situação de 2015 decidimos concentrar esforços na América do Norte -, aumentámos as inscrições em 20% ao ano. Existe uma clara necessidade de um serviço como o nosso e estamos muito otimistas em relação ao mercado português. Planeamos aumentar as atividades em Portugal em 2020", avança àChristoph Kraemer, diretor do site na Europa Ocidental.O telemóvel é a principal via de acesso para 80% dos membros. Há 2,5 milhões a fazer download da app (adaptada a sistemas operativos Android e iOS), mas a maioria prefere conectar-se pelo site "para ser mais discreta", explica Kraemer. Cautela é a palavra de ordem, inclusive no sistema de pagamento de créditos de funcionalidades (1.000 custam aos homens 249 euros; o pacote básico de 100 é vendido por 49 euros). Seja por transferência bancária, cartão de crédito ou PayPal, na operação nunca aparece o nome Ashley Madison. Mais uma forma de garantir a privacidade dos clientes.Colado à IC19, na saída para Rio de Mouro (Sintra), fica o clássico D’Lirius Azuis: motel da velha guarda, com 15 anos de existência mas atento às modas. À boleia da febre do livro As Cinquenta Sombras de Grey (2015), a gerência resolveu criar a suíte temática há três anos, disponível a partir de 73 euros (três horas) até aos 110 euros (diária). As algemas, o chicote, os adesivos na parede, a hidromassagem e, obviamente, o DVD com o filme sugerem o ambiente. "Se ficarmos quietos, os novos [motéis] vão ganhando espaço", explica àFernando Machado, gerente comercial do motel. Quem entra e sai das 38 suítes (em média, permanece cinco ou seis horas) é uma incógnita. "Se há clientes regulares? Não tenho noção porque é sigiloso. No nosso caso, e dos motéis novos, há uma máquina para o check-in e check-out. Toda a informação fica lá. Ninguém tem acesso", assegura o gerente.Ainda que o sigilo seja a regra número um dos motéis - diversos nas imediações de Lisboa e do Porto, aos quais a SÁBADO enviou questões por email, não responderam -, alguns infiéis revelam sob anonimato que é lá que costumam trair. Assim foi com Vicente, empresário de 41 anos, que teve uma aventura de meses. Os encontros decorreram em 2014, durante "o expediente alargado" para não levantar suspeitas à companheira com quem está há 12 anos. "Tornou-se dispendioso, na medida em que fiz algo diferente, escondido. Isso implicou motéis e jantares", conta o próprio por email à. Ela, a oficial, acabou por saber por intermédio de outra pessoa e Vicente assumiu a traição.Vicente optou por pedir ajuda à psicóloga Rita Morais, também coach familiar. A terapeuta assinala as mudanças ao nível da perceção do senso comum: "Estamos todos mais conscientes de que a infidelidade acontece. É uma realidade crescente, assim como a necessidade de intervenção terapêutica." Contudo, não costuma ser o primeiro tema abordado em consulta. "Com frequência, as queixas primárias são dores de cabeça, dificuldade de concentração no trabalho, perturbações do sono, estados de ansiedade, tristeza ou até mesmo depressivos. Às vezes, demoram algum tempo a admitir em consulta que são infiéis."Teresa Narciso e Carina Lobato Faria, também psicólogas, analisam a correlação entre a infidelidade e as despesas. São indissociáveis: "Não só para a manutenção da relação extraconjugal, mas também como forma de compensar a relação conjugal, uma vez que a traição está associada a sentimentos de culpa." Caso as relações extraconjugais sejam múltiplas e de curta duração "há uma maior probabilidade de gastos, relacionados com a procura de novos parceiros em aplicações, chats e sites direcionados."Luís Torres, 57 anos, compara-se por vezes ao confidente e psicólogo, acumulando funções de relações-públicas. Mas sem descurar a dimensão de empresário que o faz trabalhar 18 horas diárias no novo Elefante Branco (reabriu a 50 metros da antiga casa, a 29 de janeiro de 2019). "Para nada falhar à noite, é preciso estar tudo afinado durante o dia com as limpezas, a compra de produtos frescos e de carne. O bife do lombo custa 35 euros e continua a ser o bestseller", esclarece o responsável sentado na sala principal, de 200 m2, onde recebe igual número de clientes à noite (até às 4h).Gastou 16 mil euros numa noite Não é propriamente pelo bife que os frequentadores (sobretudo homens e muitos casados de 50 anos) lá vão. Assistem a shows de strip, conversam, bebem e por vezes traem em pensões e hotéis em redor. A garrafeira é um ativo financeiro da casa, como provam as prateleiras de stock nos bastidores. As garrafas de uísque (dos 150 aos 1.000 euros), gin, vodka vendem-se a clientes - incluindo casados - com elevadas margens de lucro. "Em oito meses de atividade temos 1.200 reservadas, 95% são de portugueses", diz.Mas o recorde de gastos pertence a um estrangeiro. Por política de confidencialidade, Luís Torres está impedido de revelar o nome; tão-pouco os funcionários podem fazê-lo, pois o contrato de trabalho prevê uma cláusula nesse sentido. Pode, contudo, indicar o volume de gastos: numa só noite, o tal cliente, casado, pagou 16 mil euros por champanhe, uísque e danças de strip.O negócio corre-lhe muito bem, com previsões de atingir o break-even point (ponto de equilíbrio entre custos e receitas) dentro de seis meses. Sobre o investimento, recorda como foi trabalhoso e avultado. Começou por promover a venda do espaço (funcionara no mesmo ramo de atividade sob o nome Lobbie), enquanto promotor imobiliário. À época, 2016, o mercado ainda estava em baixa.Apesar das 30 visitas de potenciais compradores, nenhum deles apresentou uma proposta razoável por aqueles 1.000 m2 num prédio de escritórios do centro de Lisboa (Rua do Conde Redondo). "Então negociei a compra do espaço por 820 mil euros. Neste momento, vale 3,5 milhões - só as paredes", diz. Feita a compra, Luís apostou na recuperação do espaço noturno e seu licenciamento. Só em decoração e recheio gastou 400 mil euros: por exemplo, o sistema de som é topo de gama; tem 26 câmaras de videovigilância e obras de arte (entre esculturas, painéis e quadros).Luxúria e riqueza associadas aos tons dourados e grená resultam em lucro. "Viver a noite de certa forma é caro", diz Luís. O estabelecimento abre às 20h30, com serviço de jantar acompanhado por saxofone e violino. Às 00h15, começa o espetáculo de burlesco - e depois logo se vê. A caixa fatura, em média, 8.000 euros até ao fim da noite. Quem não quiser pagar com cartão (para não deixar rasto), pode levantar no ATM mesmo à porta. Com tais resultados, Luís não exclui a hipótese de abrir um Elefante 2, talvez no Porto via franchising. Para quando? "É uma situação que pode amadurecer com o tempo."Os nomes de Rodrigo, Manuela e Vicente são fictícios.O artigo foi originalmente publicado na SÁBADO nº804, de 26 de setembro de 2019